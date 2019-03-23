上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40 聯合新聞網 綜合報導



原PO忙了11個小時，雇主只給了1千元薪水和一件衣服，事後打算不做了還被簡訊威脅討回，讓原PO好傻眼。 圖／ingimage 分享 facebook 好讓人傻眼！一名男網友表示自己某天一早接到面試電話，赴約後就從早上一路忙到晚上，一天整天下來僅領到了1千元和一件衣服，事後他決定不做這份工作，竟然收到了一封簡訊，上面要求他把錢和衣服退回，否則要帶隊去找他，讓原PO氣得說「浪費我一天時間」，網友看到後也熱議。

網友在臉書「爆怨公社」PO文，氣憤透露自己碰到的神扯工作經驗，他表示自己某日早上接到一通面試電話，結果去了之後就開始幫忙處理雜事，從早上10點一直弄到晚上9點才回家，而他卻收到疑似是一日薪水的1千元和一件衣服，他思考後認為「不是很好的工作」所以決定不做。

沒想到對方卻在隔天早上9點半左右，傳簡訊告知「不做沒關係，1000元跟衣服請歸還」，甚至還要求「速速回電，後果自負」，原PO因為還在睡夢中沒第一時間回覆簡訊，對方見沒回訊息，竟又再次傳訊且語帶威脅地說「中午11點前沒回電，就帶隊去找您，事情就不是您還我1000元和衣服這麼簡單」，原PO起床看到後超傻眼，氣憤地說：「浪費了我一天的時間，還這樣跟我要回去」。

對此，網友紛紛留言表示「即使只做一天，也是可以領一天的薪資喔，只是一般來說一天應該不到$1000吧」、「最低薪資都不到，你不解決我就去勞工局告你，到時就不是一千元能解決的了」、「早上10點到晚上9點的薪水跟他算，照勞基法時薪150跟他算，然後記得先去報案，這已經算恐嚇了」、「有做事就要給錢好嗎？每天做身體健康的嗎」、「支持報警」。