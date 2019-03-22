請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59 聯合新聞網 綜合報導



一名員工因為身體不好時常請病假，因為薪水不高想預支卻遭到公司拒絕，讓他很失望。 示意圖／ingimage 分享 facebook 一位薪水不高的員工在網路上PO文表示因為身體不好，每個月都會請休一半的病假，但他覺得錢不夠用，想跟公司預支薪水卻遭到拒絕，理由是請假太頻繁，讓他無奈的說「一直請病假錯了嗎？」這篇文章被轉貼到論壇《mobile01》，網友看了不敢相信的說「現在工作的人怎麼了？」

這名員工表示自己的薪水是底薪是2萬4加上紅利，一個月大概3萬元，薪水不是很高。他說除了周休二日、跟著紅字放假以外，因為自己身體不好，每個月至少都會休一半的病假。雖然請病假拿到半薪，但他覺得錢不夠用，於是便向公司預支薪水，但公司回覆說「ｘｘ您好，本月份你的工作日數只有12天，公司支付你一個月的薪水內含8天病假的半薪，由於你休假頻繁，所以無法再預支薪水，謝謝」，這樣回答讓員工很失望，只說「請病假錯了嗎？」

網友看了不以為然，「請病假不是錯，錯是錯在沒有好好管理自己，體弱多病只是個藉口。每個月都這樣請，同事間相處會正常？」、「現今工作大多一個蘿蔔一個坑，代理人及單位也沒辦法時常幫你處理工作項目吧，建議要不要先把身體調理好再工作」、「做3休4又想要領更多錢，這種人真的多的是」、「沒資遣你算佛心來的了」、「自已請假那麼多不會不好意思自己先走嗎？」、「一直請病假，其他同事不會抗議嗎？」

還有人幫公司說話，「說真的如果我是老闆會考慮裁掉你，因為工作很容易銜接不上，你的公司已經對你很好了」、「反正薪水是差不多的，為什麼我要繼續用這種一個月請病假超過半個月的員工？」、「那幾家公司有辦法做到這樣啊？」更有網友搬出勞基法表示「未住院者，1年內合計不得超過30日。住院者，2年內合計不得超過1年。未住院傷病假與住院傷病假2年內合計不得超過1年」，稱讚這樣的公司算很有良心了。