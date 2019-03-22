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38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00聯合新聞網 綜合報導

網友發文詢問月領35k董事長司機的工作算不算好。示意圖／Ingimage
網友發文詢問月領35k董事長司機的工作算不算好。示意圖／Ingimage
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看似輕鬆但工時長的工作你還願意做嗎？有網友在《Mobile01》論壇上發文，他詢問好友鄰居的老公過去沒司機經驗，剛做了董事長司機1個多月，周休二日領35K有勞健保，但缺點就是每日工時10小時以上，超時工作並沒有加班費，想問網友這樣工作算好算壞，而網友看了表示，把工資換算成時薪就知道好壞了。

原Po在《Mobile01》論壇上發文，她好友鄰居的老公今年38歲，最近換了新工作是當董事長司機，月領35K周休二日有勞健保，早午餐都由公司零用金支付，工作內容是早上8點到老闆家，整理車子等老闆睡醒，老闆家離公司車程大概是30分鐘~1小時，下班時間是晚上6點。

原Po解釋，作為司機隨時待命等老闆用車是很正常的，但司機到公司後，要維持公司及車子整潔，還要幫忙跑腿買東西或是辦事情等雜事，雖然表示下班時間是6點，但老闆不一定準時下班，所以平均工時為10小時以上，有時候載老闆去應酬，一天工時甚至要13個小時。

原Po點出，當司機下午完成所有雜事時，並不能回家休息，也不會讓司機提早下班，她詢問「這1個月多來，超時工作也沒有加班費，不知道這樣算好的工作還是不好的工作？有周休二日又有35K的司機是不是算不錯了？」。

而有些網友認為如果沒有其他工作能力，就繼續當董事長司機，「好跟不好是比較出來的，工作經常是越換越爛，如果有更好的選擇就閃吧」、「只能說沒能力找其他工作就加減做」；也有網友表示，將薪資換算成時薪，司機這個工作比工讀生還慘，「老實說每天平均工作大約10.5~11小時，還不如去當保全」、「當然是壞的而且違法」、「換算下來實在不怎麼好，可以騎驢找馬了」。

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