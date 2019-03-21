親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59聯合新聞網 綜合報導

示意圖。網友在PTT分享做電商行銷的表弟出社會三年月薪40K，好奇這樣的薪資算高...
示意圖。網友在PTT分享做電商行銷的表弟出社會三年月薪40K，好奇這樣的薪資算高嗎？圖／ingimage
分享

工作上遭遇的奇人異事與薪資水準一直都是網路熱議話題，近日就有網友在「批踢踢實業坊」分享，自己的表弟放棄竹科高薪，跨行到電商從事行銷一職，熬了三年終於月領4萬、年薪約50萬左右，讓她相當好奇不禁發文詢問網友「這樣的薪資算高嗎？」

原PO表示，表弟大學唸的是理工相關科系，課業表現良好，不過畢業後並沒有朝著本科系的出路發展，轉而從事電商行銷工作，目前出社會已滿三年。日前表弟開心的向她分享自己「月薪終於領到四萬了！」，美中不足的是，年終和獎金似乎都很少，年薪大約50萬。原PO雖嘆「如果照本科系去新竹（竹科）蹲的話，應該至少會有兩倍以上」，但她也認為人活著不能只為了錢，跟隨自己的興趣也不失是一個選擇。

此文一出，網友除了在底下留言分享自己的年資與薪水，對於原PO表弟的薪水待遇也提出不同見解，「不錯啊，很多人還是24000～26000啊」、「若有租屋（薪水）不多，住家裡就不錯」、「算很不錯了，很多人30歲，工作經驗5年才有4萬」、「理工科算少，文組算多」、「這薪水怎麼娶老婆啊」、「不買房、不結婚還行吧」、「在南部的話算高薪了喔」。不過也有人表示「很多人會用數字看，但是忽略工作環境氣氛也很重要」，認為薪水高低不是絕對值，只要原PO表弟自己覺得滿意、生活過得去就好。

薪水
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

千萬房仲達人 小四就在做代購

2019-03-21 14:52

航空罷工須預告？立委一再逼問…勞長表態反對

2019-03-21 01:28

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

搶才！ 雄獅集團主管最重視新鮮人這三項能力

2019-03-20 14:40

台師大就業博覽會 企業釋上萬職缺

2019-03-20 12:12

月薪最高7.4萬元 科技部RAISE計畫助博士接軌產業

2019-03-20 11:25

明起生效／月薪沒4萬 面試前須揭露薪資

2019-03-19 23:43

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

假日配送蔬果試辦四周 公總：物流業人力、工時未增

2019-03-19 10:20

女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08

「責任制」為何叫血汗條款？

2019-03-18 14:19

「你真的是責任制嗎？」小心誤解 工時、加班費都被A去

2019-03-18 14:18

多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低

2019-03-17 13:58

媽寶新鮮人求職 家長陪同面試

2019-03-16 22:55

37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒

2019-03-16 09:56

桃園大量解雇案件多 民代發難

2019-03-15 23:26

清大校園徵才外商釋近5百職缺 新創企業起薪上看10萬

2019-03-15 23:24

立委補選投票日 勞工若上班工資這樣算

2019-03-15 22:20

彰銀徵才400人 起薪最高55K

2019-03-15 15:15

碩博士求職起薪 內科平均薪資5萬4136元比下竹科

2019-03-15 14:22

不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

就怕入錯行 起薪最高、最低的行業是哪些？

2019-03-15 12:22

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32

嘉義馬稠後徵才 最高月領10萬

2019-03-14 23:42

勞動部當「慣老闆」？國際技能賽翻譯人員沒給薪水

2019-03-14 17:39

員工憋尿腎發炎欲請職災 老闆反問：妳拉K？

2019-03-14 17:07

男女薪資大不同！女性要比男性多工作54天 才能同酬

2019-03-14 17:05

國泰航空相隔六年招募空服員 起薪6.3萬元

2019-03-14 14:33

遠傳培育菁英 第四屆招募人數破紀錄

2019-03-14 14:23

遠傳「大人物」邀菁英打造物聯網新時代

2019-03-14 14:23

徵退役國手當工友惹議 綠委籲建立輔導轉業制度

2019-03-14 13:43

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

高齡勞工聘雇 勞部擬放寬

2019-03-14 00:32

工作危險！ 巡山員加薪 最多7K

2019-03-14 00:32

全球第2座WorldSkills能力建構中心 落腳台灣

2019-03-13 18:55

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

4萬元以下薪資要揭露？ 知名獵才顧問S姐告訴你怎麼看

2019-03-13 13:12

解雇案連著來 桃就服中心爆滿

2019-03-12 23:32

職場性騷擾行業 藝術、娛樂、休閒業排前三名

2019-03-12 23:04
看更多

熱門文章

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

蘇澳漁民捕獲大白鯊 長逾4公尺重達1170公斤

2019-03-20 21:19

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

最好的另一半不必「完美」　而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

脫內衣給女模穿「貝嫂」辦秀很忙 老公還嫌棄她品味？

2019-03-20 19:44

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

特搜！3家美味冰淇淋聖代老店 不只是吃冰、吃的是懷舊童年回憶

2019-03-20 17:31

影／澳洲車主沒關車門 後座多一名「不速之客」

2019-03-20 18:06

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

不敷成本爆原廠藥退場 健保署冤喊有給合理藥價差

2019-03-20 18:15

每日星座運勢／處女靈感不斷的一天 適合開發財源

2019-03-21 00:00

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

又傳恐怖情人 身心科醫師：危險情人有6大特徵

2019-03-21 12:06

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

想美白先防曬！打破防曬的4大迷思 下雨天不擦會曬更黑

2019-03-20 20:33

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

「微笑天使」江豚全球僅千隻 雲林連兩日發現擱淺海豚

2019-03-20 18:19

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

某衛生所主任疑似濫開管制藥賺獎金，精神醫學會說話了

2019-03-21 12:06

紫斑蝶季昨天才宣布開跑 今天爆大量國三緊急封外車道

2019-03-21 12:15

FLIPPER'S新品「黑糖珍珠奶茶」舒芙蕾 全台這三家門市吃的到

2019-03-21 00:09

Dyson V11日本登場！多了螢幕、動態感應吸頭 吸力再提升25%

2019-03-20 20:24

台鐵第4代票務系統將開放訂個人票 花蓮等4站設體驗區

2019-03-20 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top