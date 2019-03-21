棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。網友在PTT分享做電商行銷的表弟出社會三年月薪40K，好奇這樣的薪資算高嗎？圖／ingimage 分享 facebook

工作上遭遇的奇人異事與薪資水準一直都是網路熱議話題，近日就有網友在「批踢踢實業坊」分享，自己的表弟放棄竹科高薪，跨行到電商從事行銷一職，熬了三年終於月領4萬、年薪約50萬左右，讓她相當好奇不禁發文詢問網友「這樣的薪資算高嗎？」

原PO表示，表弟大學唸的是理工相關科系，課業表現良好，不過畢業後並沒有朝著本科系的出路發展，轉而從事電商行銷工作，目前出社會已滿三年。日前表弟開心的向她分享自己「月薪終於領到四萬了！」，美中不足的是，年終和獎金似乎都很少，年薪大約50萬。原PO雖嘆「如果照本科系去新竹（竹科）蹲的話，應該至少會有兩倍以上」，但她也認為人活著不能只為了錢，跟隨自己的興趣也不失是一個選擇。

此文一出，網友除了在底下留言分享自己的年資與薪水，對於原PO表弟的薪水待遇也提出不同見解，「不錯啊，很多人還是24000～26000啊」、「若有租屋（薪水）不多，住家裡就不錯」、「算很不錯了，很多人30歲，工作經驗5年才有4萬」、「理工科算少，文組算多」、「這薪水怎麼娶老婆啊」、「不買房、不結婚還行吧」、「在南部的話算高薪了喔」。不過也有人表示「很多人會用數字看，但是忽略工作環境氣氛也很重要」，認為薪水高低不是絕對值，只要原PO表弟自己覺得滿意、生活過得去就好。