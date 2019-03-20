搶才！ 雄獅集團主管最重視新鮮人這三項能力

2019-03-20 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣師範大學今天舉辦「未來大門 無限可能」就業博覽會，吸引近70家企業設攤，釋出含智能科技、生技休閒、多元行銷、教育文化、政府服務等五大領域上萬個職缺，廠商反應熱烈，今年更提前招商額滿。連3年參與台師大徵才的雄獅集團人資主管李浩煒說，徵才時，對於社會新鮮人的學科表現、工作態度、學習熱情3項能力同等重視。

台師大師資培育與就業輔導處處長劉美慧表示，今年就博會吸引鴻海、復盛、精誠資訊、光禾感知、友達光電、億光電子、華通電腦、昇陽國際半導體等知名跨國與大型企業釋出演算法、深度學習、大數據分析等AI相關工程師、研發工程師等職缺。

劉美慧說，台師大近年積極跨足生醫產業，今年也邀請多家生技研發及基因檢測的企業如大江生醫、葡萄王、慧智基因、華聯生物科技等加入徵才行列，可以得知台師大在國內產業培育多元頂尖人才的努力。

連續3年都來台師大徵才的雄獅集團人資主管李浩煒說，徵才時，對於社會新鮮人的學科能力、工作態度、學習熱情等3項同等重視。經過這3年來參加許多大學徵才活動的經驗，綜合來看，台師大學生最符合這3項標準。企業對於台師大以教育領域的優勢，整合前瞻科學與科技具體成果都很肯定。