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月薪最高7.4萬元 科技部RAISE計畫助博士接軌產業

2019-03-20 11:25聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

科技部今天舉行「重點產業高階人才培訓與就業計畫」（RAISE計畫）開訓典禮，科技部表示，107年第一期有19家培訓單位與237家合作廠商共同培訓357名博士，成功引導265人進入產業就業，媒合率達74%，就業的博士月薪最高可達7.4萬元，半數以上逾6.5萬元，助博士產業接軌有成。

科技部長陳良基、全國工總副理事長林明儒及科學園區公會理事莊清喜，今天帶領現場369名博士出席開訓典禮。

科技部指出，去(107)年第一期有19家培訓單位與237家合作廠商共同培訓357名博士，並成功引導265人進入產業就業，前三大產業分別為製藥產業、醫療器材、應用生技，媒合率達74%，就業之博士月薪高標(25%)可達7.4萬元，半數以上逾6.5萬元，助博士產業接軌有成。

今年RAISE計畫邁入第二期，核定共22家培訓單位培訓369名博士，並擴大培訓範疇，如商業發展研究院跨入金融科技領域、中華顧問工程司投入智慧交通領域等，讓科技創新帶給產業及生活新應用。此外，本期合作廠商共計299家，前五大產業分別為應用生技、資訊軟體、農業生技、醫療器材、智慧機械，期能加速台灣產業智慧轉型，為今年培訓帶來全新的合作機會。

陳良基表示，科技部在政府端的重要角色，是創造並維持一個所有科學人能充分發揮所長的環境，並且讓所有我們選定要投入的科技領域，都能在這個環境中發揮創意價值成長茁壯。科技部打造RAISE計畫平台，為國內博士菁英進行加值實務培訓，引導人才進入產業，希望博士菁英們找到目標後能發揮專才。

科技部長陳良基。 記者胡經周／攝影
科技部長陳良基。 記者胡經周／攝影
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