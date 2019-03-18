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女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08聯合新聞網 綜合報導

女同事每個月都請生理假，竟遭男同事質疑「確定不是裝的？」示意圖／ingimage
女同事每個月都請生理假，竟遭男同事質疑「確定不是裝的？」示意圖／ingimage
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請生理假竟被指責「裝出來的」？一名女網友表示，男同事知道女同事請生理假後，竟反問「確定她不是裝的嗎？平常都沒事，月經來就一副快死的樣子」，甚至還提出「就算生理期，也要硬撐來上班，才會讓人覺得妳很努力替公司著想」的謬論，讓女網友聽了超級傻眼。

女網友在《爆怨公社》發文表示，一名女同事因每個月都會請生理假，而引發男同事的不滿。男同事向原PO抱怨，該名女同事真的很「敢」，「全公司沒人敢請生理假，就她敢，哪有人每個月都要請生理假的」，甚至質疑女同事在「裝模作樣」，「確定她不是裝的嗎？平常都沒事，月經來就一副快死的樣子」。

一連串的無理發言，讓原PO超級傻眼，隨即反駁表示，不能用平常的樣子判斷別人的身體狀況，而且生理假又符合勞基法規定，「身體不適請假，總比硬撐工作，昏倒送醫來的好吧？」。但男同事卻荒唐的表示，「可是硬撐，會讓人覺得妳很努力替公司想，願意為公司犧牲奉獻。高層都喜歡這樣的員工，搞不好升遷還能比較快」，更直言「請生理假的都很草莓」。

男同事的謬論，讓原PO氣得不想反駁，便發文呼籲大眾「有點同理心」。網友見文後，也紛紛留言抨擊這名男同事，「男同事講什麼風涼話」、「這還是個男人嗎？」、「他應該憑實力單身吧」、「別小看台灣人的奴性」，也有女網友留言感嘆，「事實上還真的不敢請，常常止痛藥一天一盒在吃」、「我們也不敢請，怕被砲」。

而根據《性別工作平等法》規定，女性受僱者若因生理期，而導致工作困難者，每個月可以請生理假一日。全年內請假日數不超過三天者，不併入病假計算，若超過三天以上，則其餘天數需併入病假計算。而生理假的當日薪資，公司需支付半薪。

女網友將對話內容發上網路，呼籲網友在職場上能多點同理心。圖片來源／爆怨公社
女網友將對話內容發上網路，呼籲網友在職場上能多點同理心。圖片來源／爆怨公社
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生理期勞基法爆怨公社
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