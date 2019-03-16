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37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒

2019-03-16 09:56聯合新聞網 女人迷提供

《羅曼史是別冊附錄》劇照
《羅曼史是別冊附錄》劇照
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李鍾碩與李奈映主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》，你以為真的是羅曼史嗎？女主角 37 歲離婚，想找工作卻被諷為「工斷女」。這不是浪漫愛情故事，根本是女人的真實血淚史。

你已經努力了。

原本想著能夠做到人人口中的家庭與職場都兼顧的女人，可是沒人照顧孩子，先生說要不你辭職吧，專心照顧家，我會負責養活一家人了。於是你辭職，想著等孩子大一點，再大一點你就能重回職場。但是當你打算回到職場時，這個世界已經跑得好快，你用力追，可是沒有人願意給。

韓劇《羅曼史是別冊附錄》在今年一月推出，乍看劇名，真以為只講羅曼史——天才作家車恩浩與廣告文案寫手姜丹伊的浪漫愛情故事，卻沒想到女主角的人生經歷，與真實世界中的女性處境如此相似。

《羅曼史是別冊附錄》的女主角姜丹伊，37 歲，與丈夫離婚，沒有收入，沒有住處，只能住在即將拆遷的舊屋裡，到處打零工，辛苦籌孩子的學費、自己的生活費。想要找一份正式工作，卻處處碰壁。

工斷女：身為家庭主婦，要重回職場有多困難？

明明有能力、有經驗，為何家庭主婦重回職場是件困難的事？

女主角姜丹伊和外遇的丈夫離婚後，獨自一人住在即將面臨拆遷的舊屋，她四處面試，卻沒有一家公司要她。她從知名的藝術大學畢業，有豐富的廣告經歷，寫過不少朗朗上口的的廣告文案，原以為再次回到自己熱愛的職場上，能夠擁有一番作為，但是年長的歲數、斷層的工作經歷，讓面試官一再質疑她是否有這個能力。

「七年前就辭職後就游手好閒了嗎？」

「不，不是的面試官，辭職之後，我認真在家照顧孩子。」

面試官敷衍的回應，是、是，面露嘲諷，照顧孩子是多大的事，妳怎麼敢說出口？

她坐在競爭激烈的職場面試，有 20 幾歲的畢業社會新鮮人，有 30 歲左右的轉職者，但沒有人願意留個位置給為家庭付出後、想要找回自己的女人。

和她經歷同一場面試的年輕女孩對姜丹伊說：

「20 歲找工作就已經夠競爭了，像你這種大嬸還越來越多，真是煩人。」

姜丹伊的一切遭遇也反映了韓國社會現況。他們稱為了照顧家庭、放棄職場，致使工作經歷斷層的女性為「工斷女」。她們被社會要求為家庭負責，但這個社會卻不願意為她們的人生負責——當她們想重回職場，社會卻再再質疑她們的能力。而這樣的狀況不只在韓國，台灣亦是如此，鄙視她們的，更不止於男性——還有女性。

曾經和姜丹伊在廣告界共事過的女同事，成了姜丹伊的面試官，她用著鄙睨地眼神對姜丹伊說：

「這個圈子已經變很多了。公司這種地方，並不是你說中斷就中斷，說再來就再來的地方。我守護了這麼久的職場，怎麼可以讓你隨隨便便插進來。

《羅曼史是別冊附錄》劇照
《羅曼史是別冊附錄》劇照
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除了是媽媽，是妻子，我想找回我自己的名字

到了 37 歲，女人還有機會重新做回自己嗎？

你知道回到職場最開心的是什麼嗎？是大家都叫我的名字。我也是有名字的人啊。

孩子的媽、老婆、媽媽、嫂嫂⋯⋯，女人的一生，有無數個角色，每個角色，有社會加諸在身上的刻板責任。要求一位太太勤儉持家，對家務游刃有餘、指望一個女兒嫁好丈夫、期待一位母親帶好小孩。（推薦閱讀：持家、假高潮、微笑服務：情感勞動不是女人的天賦）

在這些角色中，沒有一個掛上自己的名字。女人在角色裡沉沉浮浮，搆不著自己，卻也著不了地。

姜丹伊後來找到一份出版社的業務支援工作，那是份基礎工作，跑跑文件、澆花寄信。即便無法發揮自己的廣告長才，當她拿到自己的一盒名片時，她握在手上，捨不得放下，就像找了好久的自己終於重新回到手上。

熱情、夢想、對生活的期盼，她重新握在手中，決定再也不放。她說回到職場上最開心的，就是每個人都喊她的名字，姜丹伊、姜丹伊，姜丹伊去澆花、姜丹伊去修印表機。

劇情裡這段尋找名字的過程，也是女人對社會無止盡的詰問：除了是媽媽／妻子，我還能是我自己嗎？

《羅曼史是別冊附錄》劇照
《羅曼史是別冊附錄》劇照
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然而何時才能找到答案？也許和姜丹伊一樣到了 37 歲，決定好好對待自己，也或許更早。時間的早晚無所謂，但我們都可以像姜丹伊一樣，始終不放棄對生活的期待，放手去追，去找答案。

我們永遠有新的追尋，但不必否定過去

姜丹伊是一個如此堅強的女子，遇到丈夫外遇背叛、為孩子的學費辛苦奔波，她不願否定那段婚姻，也不願否定那個曾經努力扮演好母親、妻子的自己。

因為我們永遠有新的追尋，有各自不同的選擇，儘管那些選擇裡，藏有許多無可奈何，但也不必否定過去的自己。

正如戲裡的另外兩位女性主管：一位逃婚後，選擇一頭栽入工作，在職場上呼風喚雨；一位在家庭與工作的夾縫中，努力尋找喘息的空間。無論身處於什麼樣的選擇，每個女人，都在尋找屬於自己的出口。

而從現在開始，她想更誠實的面對姜丹伊。她選擇為自己好好寫一封信：

「認識妳已經 37 年，但是還不了解妳，所以從現在開始了解妳。丹伊啊，一直以來你辛苦了。對不起，我曾經輕忽妳，隨意對待過妳；對不起，讓你沮喪，曾經那樣使喚過你；」

「妳喜歡什麼、想做什麼，那就重新去尋找。姜丹伊，妳一定要這樣做。」

有人說，這劇情不切實際，哪裡會像姜丹伊一樣，身邊有懂你、支持你的車恩浩。或許正如劇名一樣，羅曼史只是隨機附贈，它告訴你，對呀，戲裡才有羅曼史，現實裡真正的姜丹伊們，她們依然背著社會加諸的重擔，拿不到那張屬於自己的名片。

可是，如果你決定為自己寫上一封信，然後抓起高跟鞋，卯盡全力向世界追趕；又或者你決定活在載浮載沉的日子裡，再努力些尋一口氣——無論如何，請不要、絕對不要忘記自己的名字。

給所有姜丹伊們。

職場面試離婚
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