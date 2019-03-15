館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32 聯合新聞網 綜合報導



館長豪灑250萬去泰國員工旅遊。圖擷自 Facebook 分享 facebook

成吉思汗健身俱樂部創辦人陳之漢「館長」，近日花250萬帶員工到泰國蘇美島旅遊，他在臉書上開直播與粉絲分享出國旅行的喜悅，也透露這是自己第2次出國，帶著公司主管住頂級Villa房，只希望員工玩得盡興，而網友看完紛紛羨慕的表示「別人的老闆不會讓我失望」、「現在可以應徵嗎」、「館長太大方了」。

館長在本月12日曬出一張自拍照，照片中看到他在無邊際泳池裡，館長打上「美男魚」伴隨著曝曬的光線，看起來十分陽光。其實，這是他人生第2次出國玩，他趁3月淡季，帶著公司主管到泰國住頂級Villa房，一切開銷全由他支付。

館長在臉書上直播透露，第一次出國是帶隊去香港比賽，因為行程緊湊沒有遊玩行程，而這次他帶員工到泰國旅遊，以慰勞員工們平時的辛勞，主要會分成兩批前往泰國渡假，旅程中所有開銷全由館長買單，他也提到自己因為這趟犒賞之旅花了台幣250萬元。

不過，館長只希望員工玩的開心，他也稱泰國是個極具人情味的國家，網友看完直呼「員工旅遊這個不得不說，你對員工真的超好」、「會不會泰國人以為你是巨石強森啊」、「阿館第二批可不可以加我一個名額進去」、「難得出國真的要好好放鬆休息啊﻿」。