勞動部當「慣老闆」？國際技能賽翻譯人員沒給薪水

2019-03-14 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



有網友昨在臉書發文指勞動部「108年度技能競賽翻譯人才庫延攬計畫」，指徵求參與今年8月在俄羅斯舉辦的國際技能競賽翻譯人員，負責擔任選手比賽期間的翻譯，但出國前的研習、出國參賽期間卻不支薪，僅支付旅費與餐宿，引起網友撻伐勞動部很扯，只想找免錢的專業翻譯人員。對此，勞動部回應，勞動部長許銘春已認為安排不妥，將撤下計畫重新檢討。

該網友在臉書指出，此翻譯人才延攬計畫，徵求的參與國際競技活動的翻譯人才，須符合英語檢定、曾任教高中以上教師、英語系國家留學或工作2年以上、曾擔任國際技能競賽翻譯人員其中一項，才符合徵選資格，且面試評分項目還包括英語表達能力言詞儀態、溝通應變能力等。

該網友說，原本以為翻譯終於要出頭天了，結果點進去一看，所謂「翻譯人才」陪選手出國參賽期間不支薪，只支付旅費及食宿，在爭取到資格前，除了面試，還要參與沒有支薪的研習活動，也沒有任何交通補助，他致電勞動部負責人詢問，得到回應卻是計畫匆促、且此為志工性質。

對此，勞動部臉書小編特地到該文章下面留言解釋，稱部長已經看到問題，經承辦的勞動力發展署說明，參與計畫的翻譯人員在國內若配合國手模擬賽或協助接待外賓，都有支領酬勞費或工作費，出國期間則支應旅費、膳宿與雜支費，未額外給酬勞。部長認為這樣的安排不妥，已要求發展署立即撤下此計畫，重新檢討，並提醒勞動部同仁，尊重專業人員，勞動部所屬機關應做表率。

勞動力發展署技職檢定中心解釋，翻譯人才庫延攬計畫是第二度徵選，翻譯人員若徵選上，在國內配合與選手會面培養默契或接待相關外賓時，除補助交通車馬費，還會按日計酬，1天2250元，並沒有完全未支薪。