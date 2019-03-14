親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

魔鬼阿諾不來了！高市府證實不會到高雄

秦漢與林青霞：時代苦難下的滾滾紅塵

員工憋尿腎發炎欲請職災 老闆反問：妳拉K？

2019-03-14 17:07聯合新聞網 綜合報導

示意圖。有名女子因上班憋尿導致腎發炎，想向老闆娘申請職災，卻反被對方質疑「有在拉...
示意圖。有名女子因上班憋尿導致腎發炎，想向老闆娘申請職災，卻反被對方質疑「有在拉K」，讓她看了氣炸。圖／ingimage
分享

一名從事輸送帶玻璃作業員的女網友，日前在臉書社團爆廢公社」發文替同事抱不平，指出同事因上班憋尿導致腎臟發炎，傳了診斷書詢問老闆娘能否申請職災，卻遭對方質疑「有在拉K」，讓她看了瞬間爆氣！

原PO將同事和老闆娘的LINE對話擷圖張貼在臉書社團，只見同事先向老闆娘解釋因頻繁憋尿造成腎臟炎，接著傳了醫院診斷證明欲申請職災，沒想到老闆娘看了竟回「妳是不是有在拉K啊？新聞報很大，很多人因為吸食那種毒品，吸到包尿布」。

老闆娘強調自己有依法給員工該有的休息時間，只是「工作時間就要好好工作」，反倒指控原PO同事「工作時間沒經過她的同意，就常擅離職守、任意去上廁所，何來憋尿？」原PO加碼透露，老闆娘不但沒遵守勞基法、福利砍很兇，連機器壞掉都想叫員工自己賠償，「現在竟然還限制水不要喝過量，才不會一直跑廁所」，導致公司氣氛糟糕，原PO實在是忍無可忍才會發文爆料。

貼文曝光後，大批網友看了相當傻眼，留言痛批「第一次看到去上廁所叫擅離職守」、「又不是學生在上課，上廁所還要報備」、「喝水跟上廁所還有限制，當你們是在坐牢啊」、「檢舉就對了，這是為勞工謀福利，是一件善舉」。不過也有網友分享自己曾遇過無良老闆，上廁所、倒茶水都要算時間，超過一分鐘就跑去查看。

網友貼出同事和老闆娘的對話擷圖，只見同事因憋尿導致腎臟炎，傳了診斷書欲申請職災，...
網友貼出同事和老闆娘的對話擷圖，只見同事因憋尿導致腎臟炎，傳了診斷書欲申請職災，反遭對方質疑「有拉K」。圖擷自爆廢公社
分享

更離譜的是，老闆娘還指控同事常未經同意就擅離職守去上廁所。圖擷自爆廢公社
更離譜的是，老闆娘還指控同事常未經同意就擅離職守去上廁所。圖擷自爆廢公社
分享

職災爆廢公社
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

男女薪資大不同！女性要比男性多工作54天 才能同酬

2019-03-14 17:05

勞動部當「慣老闆」？國際技能賽翻譯人員沒給薪水

2019-03-14 17:39

國泰航空相隔六年招募空服員 起薪6.3萬元

2019-03-14 14:33

遠傳培育菁英 第四屆招募人數破紀錄

2019-03-14 14:23

遠傳「大人物」邀菁英打造物聯網新時代

2019-03-14 14:23

徵退役國手當工友惹議 綠委籲建立輔導轉業制度

2019-03-14 13:43

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

高齡勞工聘雇 勞部擬放寬

2019-03-14 00:32

工作危險！ 巡山員加薪 最多7K

2019-03-14 00:32

全球第2座WorldSkills能力建構中心 落腳台灣

2019-03-13 18:55

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

4萬元以下薪資要揭露？ 知名獵才顧問S姐告訴你怎麼看

2019-03-13 13:12

解雇案連著來 桃就服中心爆滿

2019-03-12 23:32

職場性騷擾行業 藝術、娛樂、休閒業排前三名

2019-03-12 23:04

前輩經驗談！到大陸賺人民幣前 不能不認識的風險

2019-03-12 19:59

勞動部宣布：2022年起 值夜班要算工時給加班費

2019-03-12 16:43

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

高屏澎東 中高齡求職大增13%

2019-03-12 00:19

「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」

2019-03-11 22:52

蠟燭兩頭燒！性平法明定家有3歲以下幼兒 可調整工時

2019-03-11 14:15

家庭照顧假雇主不得拒絕 家庭成員範圍如何定義？

2019-03-11 14:14

高雄科技公司日薪只給840！ 網酸：只有老闆發大財

2019-03-11 12:15

年輕人一天到晚被唱衰？他呼籲對台灣要有信心

2019-03-10 18:29

南區就博會成大登場 現場收到1萬6000份履歷

2019-03-10 17:30

選才與留才 企業應盤點的三個問題

2019-03-10 14:03

交大今舉辦校園徵才 釋1萬7千個職缺

2019-03-09 22:28

自己沒休完特休 老板不必折算工資

2019-03-09 22:18

責任制勞工投票日上班 雇主應給加倍工資、加班費

2019-03-09 15:39

10大金控開出逾3萬職缺 科技人才最熱門

2019-03-09 14:18

薪水非優先考量 台大生：不要太誇張都能接受

2019-03-09 14:02

台積電董座：成大生團隊精神最好 台大不能每個都第一

2019-03-09 13:39

中磊董座王伯元進台大 延攬網通生力軍

2019-03-09 13:24

中華電信搶人才 總經理與青年學子面對面

2019-03-09 13:22

新鮮人必備3能力 台積董座劉德音：好奇心、跨領域思考、全球視野

2019-03-09 13:15

起薪7萬！雄獅徵250名儲備幹部

2019-03-09 12:57

雄獅布局海外 新年度招募外語人才

2019-03-09 12:48

影／劉德音出席台大徵才博覽會 勉勵學生跨領域思考

2019-03-09 12:38

台積電、聯發科都來！交大就博會明登場

2019-03-09 12:17

台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12
看更多

熱門文章

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44

國際油價大漲免驚！這個原因讓下周國內汽油僅小漲

2019-03-14 12:23

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12

準備開搶衛生紙 全聯83項紙品15日起買一送一

2019-03-14 10:55

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

麻疹疫苗 38至48歲不全面補打

2019-03-14 00:16

只有零下4.2度！玉山今晨下雪

2019-03-14 08:29

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症

2019-03-14 14:33

精靈系香氣！ANNA SUI「童話美人魚淡香水」讓你變身海底公主

2019-03-13 20:43

不用再到日本買！TaylorMade在台開賣高爾夫球裝

2019-03-13 19:04

美、日搶翻天的藍瓶咖啡松露巧克力 微風這4天拿來送會員

2019-03-13 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top