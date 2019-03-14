員工憋尿腎發炎欲請職災 老闆反問：妳拉K？

2019-03-14 17:07 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。有名女子因上班憋尿導致腎發炎，想向老闆娘申請職災，卻反被對方質疑「有在拉K」，讓她看了氣炸。圖／ingimage 分享 facebook

一名從事輸送帶玻璃作業員的女網友，日前在臉書社團「爆廢公社」發文替同事抱不平，指出同事因上班憋尿導致腎臟發炎，傳了診斷書詢問老闆娘能否申請職災，卻遭對方質疑「有在拉K」，讓她看了瞬間爆氣！

原PO將同事和老闆娘的LINE對話擷圖張貼在臉書社團，只見同事先向老闆娘解釋因頻繁憋尿造成腎臟炎，接著傳了醫院診斷證明欲申請職災，沒想到老闆娘看了竟回「妳是不是有在拉K啊？新聞報很大，很多人因為吸食那種毒品，吸到包尿布」。

老闆娘強調自己有依法給員工該有的休息時間，只是「工作時間就要好好工作」，反倒指控原PO同事「工作時間沒經過她的同意，就常擅離職守、任意去上廁所，何來憋尿？」原PO加碼透露，老闆娘不但沒遵守勞基法、福利砍很兇，連機器壞掉都想叫員工自己賠償，「現在竟然還限制水不要喝過量，才不會一直跑廁所」，導致公司氣氛糟糕，原PO實在是忍無可忍才會發文爆料。

貼文曝光後，大批網友看了相當傻眼，留言痛批「第一次看到去上廁所叫擅離職守」、「又不是學生在上課，上廁所還要報備」、「喝水跟上廁所還有限制，當你們是在坐牢啊」、「檢舉就對了，這是為勞工謀福利，是一件善舉」。不過也有網友分享自己曾遇過無良老闆，上廁所、倒茶水都要算時間，超過一分鐘就跑去查看。

網友貼出同事和老闆娘的對話擷圖，只見同事因憋尿導致腎臟炎，傳了診斷書欲申請職災，反遭對方質疑「有拉K」。圖擷自爆廢公社 分享 facebook