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普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

全球第2座WorldSkills能力建構中心 落腳台灣

2019-03-13 18:55聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今與國際技能組織（Worldskills International, WSI）在君悅酒店簽署合作了解備忘錄（MOU），同時為全球第2座的WorldSkills能力建構中心揭牌，未來雙方將共同促進技能發展，擴大合作的範圍，除職業技能培訓及技能競賽外，還會進一步協助非洲、新南向國家等技能諮詢服務、技能推廣及職涯發展，運用台灣技能軟實力，提升台灣國際能見度。

勞動部長許銘春表示，國際技能組織目前有80個會員國，每2年舉辦一次國際技能競賽，素有技能界「奧林匹亞」之稱，台灣在1970加入國際技能組織、1993年曾主辦過國際技能競賽，2017年台灣國手到阿拉伯聯合大公國比賽，拿下４金1銀5銅佳績，而此次國際技能組織首度到台灣召開常務理事會議，非常難得，為響應國際技能組織促進技能發展的願景，台灣與其簽署了解備忘錄，設立WorldSkills能力建構中心，這將是全球第2個能力建構中心，主要協助非洲、新南向國家及其他開發中國家提升技能水準，並深化與國際技能組織的合作、交流。

許銘春說，這次合作了解備忘錄的簽署，象徵台灣與國際技能組織將在技能發展作更緊密的合作，今年我國銲接、汽車板金、家具木工等職類裁判，將分別受邀對巴西及俄羅斯裁判及選手進行培訓，未來更可透過WorldSkills能力建構中心搭起平台，運用我國技能軟實力，有助於提升台灣國際能見度，用技能力量讓世界更美好。

勞動部今與國際技能組織一起為全球第2座的WorldSkills能力建構中心揭牌。...
勞動部今與國際技能組織一起為全球第2座的WorldSkills能力建構中心揭牌。記者葉冠妤/攝影
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勞動部今與國際技能組織（ WSI）在君悅酒店簽署合作瞭解備忘錄。記者葉冠妤/攝影
勞動部今與國際技能組織（ WSI）在君悅酒店簽署合作瞭解備忘錄。記者葉冠妤/攝影
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非洲勞動部許銘春
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