全球第2座WorldSkills能力建構中心 落腳台灣

2019-03-13 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今與國際技能組織（Worldskills International, WSI）在君悅酒店簽署合作了解備忘錄（MOU），同時為全球第2座的WorldSkills能力建構中心揭牌，未來雙方將共同促進技能發展，擴大合作的範圍，除職業技能培訓及技能競賽外，還會進一步協助非洲、新南向國家等技能諮詢服務、技能推廣及職涯發展，運用台灣技能軟實力，提升台灣國際能見度。

勞動部長許銘春表示，國際技能組織目前有80個會員國，每2年舉辦一次國際技能競賽，素有技能界「奧林匹亞」之稱，台灣在1970加入國際技能組織、1993年曾主辦過國際技能競賽，2017年台灣國手到阿拉伯聯合大公國比賽，拿下４金1銀5銅佳績，而此次國際技能組織首度到台灣召開常務理事會議，非常難得，為響應國際技能組織促進技能發展的願景，台灣與其簽署了解備忘錄，設立WorldSkills能力建構中心，這將是全球第2個能力建構中心，主要協助非洲、新南向國家及其他開發中國家提升技能水準，並深化與國際技能組織的合作、交流。