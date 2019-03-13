增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



《中高齡者及高齡者就業法》目前正在行政院進行審議，勞動部長許銘春今受訪表示，為鼓勵雇主多聘僱65歲以上的高齡就業者，法案研擬打破現行的《勞基法》規定，讓雇主可與65歲高齡勞工簽定期契約，這也是除了工作屬性，首次以年齡作為定期契約的條件。

勞動力發展署署長黃秋桂表示，依照《勞基法》規定，只有臨時性、短期性、季節性及特定性工作才可簽定期契約，有繼續性工作則須簽不定期契約，不少雇主選擇回聘退休勞工，改為一年一聘，其實已經違法，但如果要求雇主與高齡勞工簽定期契約，會降低雇主的聘僱意願，對於高齡勞工而言，也限縮了工作彈性。

許銘春表示，《中高齡者及高齡者就業法》目前在政院審議，有政委建議勞動部加碼中高齡就業的協助措施，過去幾場公聽會下來，有不少中高齡就業者表達更喜歡部分工時的工作，因此針對65歲以上的高齡者，會給予更多彈性，讓勞資雙方自行約定，勞動部基本上只會訂立大原則。