住院醫師9月納勞基法 4週工時上限320小時

2019-03-12 19:42 中央社 台北12日電



私立醫院住院醫師將於9月1日納入勞基法，衛福部表示，為避免緊急醫療狀況，未來住院醫師將同步適用責任制，但每4週仍訂有工時上限320小時，並享有退休金、特休假等保障。

勞動部今天公告，醫療保健服務業僱用的住院醫師，自民國108年9月1日起適用「勞動基準法」，共有4680人受惠。

衛福部醫事司司長石崇良今天晚間受訪時表示，住院醫師一旦遇到緊急狀況，不可能開刀、治療到一半就下班，因此未來住院醫師納入勞基法後，將同步適用俗稱「責任制」的勞基法第84之1條議定工時。

為避免出現工時無上限的問題，加上住院醫師較無與醫院談判的籌碼，將沿用原本的工時指引規定，每4週工時上限訂為320小時。

石崇良進一步指出，未來加護病房、急診等輪班制住院醫師，每班不超過13小時，非輪班制的每日正常工作時間不超過10小時，且每次勤務連同延長工時不得超過28小時，期間應有短暫休息。

石崇良說，由於公立醫院的住院醫師適用既有的公務員服務法，因此本次僅將私立醫院的住院醫師納入勞基法保障，公立醫院的住院醫師則沿用現行工時指引規定，放在醫院評鑑當中予以規範

他強調，今年9月開始，受勞基法保障的住院醫師將可獲得醫院提撥的退休金，也有職災補償、特休假等權益，但住院醫師一旦升為主治醫師便脫離勞基法保障範圍，退休金制度也形同虛設；因此衛福部近期正著手修正「醫療法」的勞動權益保障專章，保障主治醫師的退休制度，讓住院醫師的退休金保障能無縫接軌。

石崇良指出，醫師納勞基法討論超過10年以上，歷經多年努力，這2年總算將住院醫師納入勞基法，也將另訂專章保障主治醫師權益，平衡醫師勞權與民眾就醫權益，盼各界給予掌聲。