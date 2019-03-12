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前輩經驗談！到大陸賺人民幣前 不能不認識的風險

2019-03-12 19:59聯合新聞網 綜合報導

最近PTT上一個名為「中國工作現況與心得」的討論帖引起許多網友的熱議。圖／美聯社
最近PTT上一個名為「中國工作現況與心得」的討論帖引起許多網友的熱議。圖／美聯社
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最近PTT上一個名為「中國工作現況與心得」的討論帖引起許多網友的熱議，先是有一「竹科管理處網軍研發人員」以自己的經驗，分別提出優點與缺點。他認為，每個人的狀況不同，想要出國發展，美國與中國大陸所需要跨過的門檻、有利自己工作發展的行業也各不相同，他以自己在大陸工作經驗為例，提出Internet、Telecom、純 Software、FinTech等行業都可到對岸闖闖看，然而最終決定到對岸工作的人有一先決條件是，能不能有能力、選擇性的避開那些缺點。

因此在這篇貼文之後，有許多「前輩」也跳出來分享自己的經驗，一位前輩表示，原PO應是鼓勵大家不要怕，去中國闖闖、累積經驗，且薪水也比較高，不用被台灣慣老闆或者是走不出去的產業規模限制住，「如果問我是不是該去中國闖闖，我也是贊成」。然而前輩話鋒一轉，提醒原PO在中國工作還是要處處小心，跟當兵一樣，平安退伍最重要，並開始點出在大陸需小心處理的幾個問題。

以言論自由來說，前輩認為只要人生活在大陸就必須低調，目前沒有影響並不代表以後不會遭殃，若是以後在大陸累積一點小成就，只要一張截圖都可以讓人馬上丟掉工作，「輕則公安泡咖啡，重則拘留幾天嚇死你」！況且每個人對大陸的的缺點接受度不等，談論到醫療系統，只要是在當地有一點錢的人，只會到國際醫院或診所看門診，而掛號費往往是8百人民幣（約台幣4千元）起跳，才能保證用藥或者是疫苗全部都是境外提供，「因為中國的利益糾葛下犧牲的藥品疫苗安全非常可怕」。

除此之外，汙染也是一個大問題，「看當地有一點錢的人怎麼生活就知道了」，前輩認為若是要過個有尊嚴的生活，陽光空氣水食物都要達到要求，所付出的成本相當巨大，前輩的同事本身就是上海人，不只是路邊餐廳不太吃，每餐最低都會花費80元人民幣（約台幣4百元），甚至生活用品除了衛生紙以外，全部歐洲日本進口，連喝口水也要用歐洲品牌的濾水器，就是怕汙染找上門影響健康，「沒錢的人常常是沒得選擇」。

而大陸人生活也必須學會察言觀色，前陣子這位前輩的同事告訴他，雖然非洲豬瘟鬧得沸沸揚揚，可是朋友圈的文章卻越來越少，因此他馬上告訴全家不吃也不要買豬肉。他指出，政府開始刪文，表示這件事情一定鬧得很大，「豬瘟是不會傳人，但是豬會提早病死」，難以確認入口的豬隻是否安全。所以前輩建議，在中國工作要能認識所有的風險、並有把握可以避開，才能以傷害最少的方式在大陸生活與工作。

最後前輩總結，在他離開大陸時不過32歲，但卻已經坐擁年薪100萬人民幣（約台幣5百萬元）的收入，但卻在一次出差中決定回到台灣工作。「到加州時，發現天空很藍，空氣很好，水很乾淨，出差前一天我剛在京東下單收到網路評價最高的空氣濾淨機，我突然問我自己，我到底是在追求什麼。」前輩表示，大陸的科技業薪資真的相當好，很適合去墊高薪水，然而不要被薪水迷惑，唯有多看多聽多注意，才能安全的落地生根。

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