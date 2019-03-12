住院醫師9月納勞基法 醫院人力成本年增千萬

2019-03-12 19:18 中央社 台北12日電



勞動部今天公告，住院醫師將於9月納入勞基法。對此，多家醫院均認同是進步的象徵，已增聘人力做好準備，不影響民眾權益，但也坦言每年光是勞退基金提撥就得多花上千萬元，

勞動部今天公告，醫療保健服務業僱用的住院醫師，自民國108年9月1日起適用「勞動基準法」，適用俗稱「責任制」的勞基法第84之1條規範。

未來住院醫師輪班制每班不超過13小時、非輪班制的每日正常工作時間不超過10小時為原則；每次勤務連同延長工時不得超過28小時，但期間應有短暫休息；總工時上限為每4週320小時等。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成今天受訪時表示，住院醫師本來就以技術培訓為主要目標，臨床實務面仍以主治醫師、護理人員為主，加上住院醫師工時上也有工時指引規範，納勞基法對長庚醫院影響不大，「這是一個進步的制度，遇到困難總是要克服」。

新光醫院副院長洪子仁則指出，住院醫師納入勞基法已醞釀多年，衛福部從過去無工時上限，到近年在工時指引中明訂88小時上限，到現在即將納入勞基法，再將每週工時上限縮短為80小時；新光醫院為因應工時型態改變，已逐年增聘專科護理師、醫師助手，降低住院醫師負擔，目前照護人力充足，不影響病患權益。

不過，住院醫師納入勞基法後，醫院人力成本仍大幅增加，洪子仁說，以新光醫院約100多名住院醫師為例，一年光是提撥勞退基金就得花費新台幣1500萬元，還不含可能衍生的加班費。

洪子仁坦言，近5年健保點值不斷下滑，但營運成本卻不斷攀升，例如一例一休、每週工時40小時、住院醫師納入勞基法等，都讓醫院營運面臨難題，雖然住院醫師納入勞基法是進步國家的象徵，也是對的方向，但他也坦言，希望政府擬定政策時，也要站在醫院經營面考量。

洪子仁認為，政府應逐步建立民眾使用者付費觀念，除了急重難症患者應免去部分負擔、減輕經濟壓力外，其餘像慢性病連續處方箋、檢驗檢查都應收取部分負擔，尤其是高價的電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI），避免醫療資源遭濫用。