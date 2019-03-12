勞動部宣布：2022年起 值夜班要算工時給加班費

2019-03-12 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部昨修正發布「事業單位勞工值日(夜)應行注意事項」，除針對常見疑義修正部分規範，同時也訂立落日條款，預告勞工值日夜應行注意事項將於2022年起廢止，回歸工時計算。換言之，現行值日夜班若從事收文接聽電話、巡邏等工作，雇主可以只發津貼就好，不算加班，但從2022年起，勞工只要值日夜班，須計算工時、給加班費。此外，注意事項廢止前，值日夜班津貼建議提高，以及女性勞工若值夜，雇主應提供必要安全衛生設施，妊娠及哺乳婦女則不得值夜。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，值日夜應行注意事項訂立於1985年，事業單位如果安排勞工值日、夜班，比如收轉急要文件、接聽電話、巡察事業場所及緊急事故通知、聯繫或處理等工作，工作密度相對低，所以歷年來並未認定為工作時間，只有給津貼，沒有法定的加班費或假日出勤工資。

黃維琛表示，在注意事項廢止前，這次修正重點是增訂值日夜津貼建議數額，不要低於月薪基本工資除以240，再乘以值日(夜)時數的金額，比如今晚下班從6點值班到明早8點，值班有14個小時，若以每月基本工資2萬3100元計算，等於每小時津貼差不多96.25元，乘以14小時，至少要用這個標準來給勞工。

另外，事業單位若需要女性勞工值夜，也需要參照勞基法要求，併增訂雇主應提供必要之安全衛生設施或措施，至於妊娠或哺乳期間者，則禁止值夜班。

勞動部解釋，勞工縱使是在值日夜時段，仍難脫免雇主的指揮監督，因此將逐步回歸勞基法對於「工作時間」的意涵，但基於考量勞工健康福祉及事業單位人力增補需求，酌予適度緩衝，因此，訂定落日條款，預告該注意事項將自2022年1月1日起停止適用。