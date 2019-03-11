高雄科技公司日薪只給840！ 網酸：只有老闆發大財

2019-03-11 12:15 聯合新聞網 綜合報導



一名網友公布高雄某科技公司的徵才訊息，內容顯示資訊人員日薪僅840元，讓許多網友忍不住批評該公司給薪低得誇張。圖截自臉書《爆怨公社》 分享 facebook

高雄市長韓國瑜選舉前喊出「貨出得去，錢進得來，高雄發大財」口號，選後也致力於拚經濟，讓許多人相當看好高雄的經濟前景。不過，一名網友日前收到來自高雄某科技公司的徵才信件，上頭開出的薪資為5天4200元，換算下來一天僅840元，讓許多網友大酸根本只有老闆發大財。

一名網友在臉書《爆怨公社》上po文表示，日前他收到一封來自人力銀行的信件，信中表示高雄某間科技公司正在徵臨時資訊人員，需於3月11至15日到高雄少年法院安裝新機，而公司開出的薪資待遇為「正常上班時間8:00-17:30，有需要的話會用25200/3×5（日）核薪」。

原po進一步計算之後發現，該公司開出的薪資為5天4200元，也就是1天840元，除以工作時數之後，時薪僅105元，遠遠不及勞基法所保障的基本薪資。如此低廉的薪水更讓原po忍不住驚呼，「有人有興趣嗎？這樣薪資大家覺得如何呢？這薪資嚇到我了」。

對此，許多網友也留言批評該科技公司不尊重勞工，「一天840…臨時工薪水都比你高」、「這種薪水還有臉講得出來」、「看不起專業的人吧...請他自己慢慢裝吧」、「這我20年前的起薪」、「老闆發大財」。