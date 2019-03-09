親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

「想看女生尿尿」 清大畢業工程師扮女裝潛入淡大偷拍

光是溝通就心累了？細數8點你該警覺的團隊問題

2019-03-09 15:12聯合新聞網 遠見提供

圖片來源／pakutaso
圖片來源／pakutaso
分享

「人類的潛能從未完全發揮，今後也不會。至於為什麼，如果你一定要問，我的答案是兩個字：開會。」

──戴夫．貝瑞，喜劇演員、報紙專欄作家

高水準的外科手術團隊、特種軍事單位或職業運動隊伍之所以都小小的，而且做的事情非常單純，並不是巧合。時間都花在溝通與協調上了，還會有什麼效率可言！

溝通成本是你用在與團隊成員溝通，因而無法去真正工作的時間。為了讓團隊中的每個人都能在狀況中，溝通絕對必要。團隊的規模越大，成員越多，所需要的溝通與協調也就越多。隨著團隊擴張，成員人數變多，溝通成本就會呈等比級數增加，最後大家就會變成時間都花在溝通上，根本沒有時間去執行溝通的內容。因此團隊的人數存在一個魔術數字，超過這個數字，人多好辦事就不成立了，這時候每多一個人，團隊的效率就會降低一點。

大公司之所以效率差，就是因為溝通聯繫的成本太高。與五到八個人共事，你大概就得花八成的力氣在聯絡事情上，因為除非所有成員都全盤了解小組的、目標、計畫、分工與流程，你的任務是沒辦法真正執行的，任務沒辦法執行，小組也就不會有任何成效。

這樣的戲碼，我在寶鹼的時候天天上演。我的職責中有一項是要開發出一個全公司適用的策略，希望能藉此策略來評估集團內行銷手法的成效良窳。但寶鹼是家跨國集團，業務遍及全球，因此不論我提出的是什麼樣的方案，都必須徵詢集團內不同單位多達數十名主管的意見，甚或還得得到他們的批示，才能夠真正開始推動落實。

而不意外地，有多少人就有多少種意見，而且這些意見往往南轅北轍，相同的是大家都希望自己的意見被採納，但同時又不會因此被分派到額外的工作，也不需要去負責找錢。結果我全心全意整整忙了三個月，集合所有人的意見拼湊出一份我認為可行的方案；換句話說，這三個月沒有任何的實際進度，因為身為專案負責人，我九十九%的時間都在與集團內所有可以對這案子置喙的人聯繫，而這，就是寶鹼所付出的溝通成本。

劍橋大學的麥可．蘇特克里夫博士提出了「官僚體系崩解的八種症狀」，好發於溝通成本過高的團隊當中：

1. 隱形決策：很多決策是怎麼做出來，在哪裡做出來，完全沒人知道，決策過程一點都不透明，標準黑箱作業。

2. 不了了之：太多工作有頭無尾。

3. 協調癱瘓：任何一件小事都要問過所有的單位，效率不彰。

4. 了無新意：團體決議，權責不清，就像吃大鍋飯。創見少、發明少、橫向思維少，業務推動沒有方向，動不起來。

5. 小題大作：小事情變成大事情，瞎忙一氣。

6. 中央地方互相掣肘：總公司與分公司為了發號施令，誰聽誰的吵來吵去。

7. 有反效果的工作期限：截稿日期喧賓奪主，變得比工作的品質還重要；只要在期限內完成就好，至於完成了什麼，那又是另外一回事。

8. 化主動為被動：員工變得只對命令有反應，什麼事情只要丟在桌上就有人做，但多了也沒有，除了交辦事項，還是交辦事項。

如果你每天上班看到的狀況跟上面一樣，那你所屬的團隊就生病了，病因正是溝通成本過高。

要解決溝通成本過高的問題，方法不複雜，但要做到並不容易。這方法就是核心人事盡量精簡。這麼做，很多人會被排除在決策圈以外，但就是要這樣才會有效。決策圈大，意見多，絕對得不償失。把閒雜人等請出團隊，絕對可以讓團隊重新認識什麼叫做事半功倍。

很多人對何謂有效的團隊合作進行研究，事後都建議三到四人的大小最剛好。在《Peopleware：腦力密集產業的人才管理之道》書中，具有專案經理身分的作者湯姆．狄馬克和提摩西．李斯特建議在團隊的建立上遵循「菁英制」與「精準性」這兩個原則。團體小會比大有效率，因為溝通成本較低；精準地根據所需要的能力來挑選少數菁英加入團隊，每位成員對團隊帶來的產能助益，就會大過他們加入所衍生的溝通成本。一旦員額超過八人，新增成員就會開始得不償失。

希望團隊表現發揮到極致，就讓團隊保持「小而美」，人不多，但大家都知道自己該做什麼，不用廢話。

（作者／一流人 本文出自2019.03.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

劍橋成大職場
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

薪水非優先考量 台大生：不要太誇張都能接受

2019-03-09 14:02

台積電董座：成大生團隊精神最好 台大不能每個都第一

2019-03-09 13:39

台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12

責任制勞工投票日上班 雇主應給加倍工資、加班費

2019-03-09 15:39

10大金控開出逾3萬職缺 科技人才最熱門

2019-03-09 14:18

中磊董座王伯元進台大 延攬網通生力軍

2019-03-09 13:24

中華電信搶人才 總經理與青年學子面對面

2019-03-09 13:22

台積電董座劉德音：新鮮人必備3能力

2019-03-09 13:15

起薪7萬！雄獅徵250名儲備幹部

2019-03-09 12:57

雄獅布局海外 新年度招募外語人才

2019-03-09 12:48

影／劉德音出席台大徵才博覽會 勉勵學生跨領域思考

2019-03-09 12:38

台積電、聯發科都來！交大就博會明登場

2019-03-09 12:17

求職蟑螂？三不五時就請假 被辭退還要資遣費

2019-03-08 17:20

新鮮人想創業多3倍 提早一年找工作倍增

2019-03-08 12:36

調查：近9成女性努力改變 卻僅不到1成自認具影響力

2019-03-08 12:12

中光電校園巡迴徵才9日開跑 網羅年輕創新箇中強者

2019-03-08 11:29

透過就業諮詢 銀髮族發哥開創職涯第三春

2019-03-08 11:10

鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K

2019-03-08 10:07

15歲以上、未滿18歲未就學少年 就業可申請津貼、補助

2019-03-07 19:14

職涯專家：到新的職場絕不能犯下這個錯誤！

2019-03-07 18:27

她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假

2019-03-07 16:57

超坑人會計 扣日薪竟用月薪除以「工作天」

2019-03-07 15:24

開放18歲可考保母證照？ 勞動部說不

2019-03-07 14:16

科技部攬才成效差 陳良基坦言：台灣薪水太低

2019-03-07 10:50

5+2產業徵才 軟體工程師 月薪上看14萬

2019-03-07 00:12

校園徵才周六起跑 近300企業2.5萬職缺招手

2019-03-07 00:09

軟體工程師 月薪衝14萬

2019-03-06 23:13

半導體、電信、面板 最缺人

2019-03-06 23:13

金控瞄準洗錢防制人才

2019-03-06 23:12

女性重回職場…6成6要擔心家庭支援系統不足

2019-03-06 19:40

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

台南今年首場就業博覽會周六善化見 提供近2800職缺

2019-03-06 19:16

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

雇用身障者不足 國小挨罰26萬

2019-03-05 23:52

彰縣4場就業博覽會每場千個工作機會 周六首場

2019-03-05 23:17

鼓勵僱用失業勞工 勞動部獎助13000元

2019-03-05 22:38

今年第1次人力需求調查 4月底淨增近3萬5千人

2019-03-05 17:19

你被扣多少錢？勞退基金去年賠423億 今日分配到帳戶

2019-03-05 12:23
看更多

熱門文章

粉嫩的「小熊維尼櫻花限定版」全部都想要！7-11推9款櫻花季限定3C小物

2019-03-08 16:40

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

親子車廂霸凌事件 台鐵：若車長處置不當會懲處

2019-03-09 10:49

朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-08 23:38

天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

2019-03-08 18:07

求職蟑螂？三不五時就請假 被辭退還要資遣費

2019-03-08 17:20

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03

蔡政府旅遊補助 神力女超人批：砸錢美化觀光赤字

2019-03-08 21:42

隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24

桃機大停電 交長下令五月前大體檢

2019-03-09 00:01

周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07

台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12

每日星座運勢／處女人際上應對得宜 多和長輩交流

2019-03-09 00:00

研究證實：預防胰臟癌 別攝取高糖

2019-03-09 00:16

總統喊合理化婦產科給付 健保署：全力配合

2019-03-08 18:47

大停電凶手抓到了！ 桃機準備新蓋兩座變電站解決問題

2019-03-08 23:58

蔡凡熙叫吳念軒脫 自己爽當肉肉小朋友

2019-03-08 19:39

起薪7萬！雄獅徵250名儲備幹部

2019-03-09 12:57

台積電董座劉德音：新鮮人必備3能力

2019-03-09 13:15

麻疹疫情燒 38至48歲該打疫苗？

2019-03-09 00:14

Melody竟然說自己是沒有羞恥心的女藝人

2019-03-08 19:46

「錯不在我單身，錯在沒人配上我」給等待愛情的自己勇氣　9大單身金句對抗霸凌

2019-03-08 23:36

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39

折疊桌自動嚙合才能販售 最快10月上路

2019-03-09 00:26

【章魚法官來說法】張瑜鳳／沒有標準答案的計算題

2019-03-09 06:00

黑米、黑糯米是一樣的東西嗎？紫米又是什麼？

2019-03-08 17:00

台積電董座：成大生團隊精神最好 台大不能每個都第一

2019-03-09 13:39

薪水非優先考量 台大生：不要太誇張都能接受

2019-03-09 14:02

隋棠出席時尚活動恍如隔世 坦言偏心第？個小孩

2019-03-08 19:08

3/20起放寬！ 郵局結存金額6萬以下免證件可辦

2019-03-08 23:46

蕭敬騰隨身必帶牙線 拿矜貴馬鞍包來裝

2019-03-08 19:36

高雄巨蛋旅展 民眾扮禿頭贏得日本機票

2019-03-08 20:19

愛情不是看外貌 從3部電影學「看懂內心」才是真愛

2019-03-08 16:47

桃機漏水、停電狀況多 學者：應系統性檢討

2019-03-08 22:32

法國研究：食用太多「超加工食品」與死亡率有直接關係

2019-03-08 21:41

鋒面影響天氣溼答答 週末全台有短暫陣雨

2019-03-09 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top