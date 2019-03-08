求職蟑螂？三不五時就請假 被辭退還要資遣費

2019-03-08 17:20 聯合新聞網 綜合報導



有主管上網求助，表示自己遇到一名三不五時就請假的員工，想辭退她還被要求發「資遣費」。 示意圖／ingimage 分享 facebook

職場生活千奇百怪，現在不只有慣老闆、草莓族，若是遇到上班擺爛以求被解雇好領資遣費的員工，才真的頭痛。有主管上網求助，表示自己遇到一名新進員工，到職以來三不五時就請假，想辭退她還被要求需發「資遣費」，讓她嚇一大跳，這位奇葩求職者讓網友驚呼「難道是傳說中的求職蟑螂」！

網友在臉書《爆怨公社》中分享，前陣子招募新員工時，有一位求職者表現得相當積極，不只是要原PO相信她能力很強，還要作為主管的原PO不要放棄她，她真的很想要一份穩定的工作、想要這份工作。然而原PO無奈表示，這位求職者從2月18日報到開始，上班將近三個星期只有5天到班，請假理由五花八門，從生理假、送奶奶急診、身體不舒服，到「家裡有事」需請事假，讓原PO忍無可忍，決定辭退這位誇張的員工，然而更扯的狀況是，對方竟要求她給付資遣費，讓她相當無奈。

因為這位員工太常請假，導致需要重覆教導她同樣的工作內容，因此原PO一開始還苦口婆心表示「我們理解妳的不舒服，那妳理解公司嗎」、「蠻失望的」。沒想到隔天這位員工照常請假，並認為自己都有提早請假「不算曠職」，並進一步要原PO盡快通知人事聯絡她，她還有很多問題想問，讓原PO大開眼界，「大家真的能接受這樣一直請假」、「私事一堆病假一堆還不算曠職嗎」，懷疑到底是誰的問題。

網友見狀安慰原PO「下一個會更好」、「從上班第二天開始請假你就應該要有心理準備了」、「你回得很有禮貌了，如果是我，把她罵到不敢出現」，並懷疑「一直請假是不是故意要你開除她，然後詐領資遣費」、「難道是傳說中的求職蟑螂」。