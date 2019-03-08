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調查：近9成女性努力改變 卻僅不到1成自認具影響力

2019-03-08 12:12聯合新聞網 女人迷提供

1,217 位受訪者中，儘管有 88.2% 女性曾經為理想自我付出行動，卻僅有不...
1,217 位受訪者中，儘管有 88.2% 女性曾經為理想自我付出行動，卻僅有不到 8.3% 女性認為自己目前具有影響力，亦即 100 位女性中，認為自己具有影響力的人僅有 8 位。ingimage
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台灣女力媒體社群女人迷，長期關注女性與性別議題，每年皆在國際婦女節之際發起相關社群活動及討論，盼透過不間斷關注，促成性別平等環境產生、共同達成理想自我與改變。今年再度以「女性影響力」為主題發布問卷，調查女性對自我影響力的看法。其中超過 7 成女性認為影響力需要能「看見真實的改變發生」，且有 8 成女性都曾付出實際行動，顯示女性行動力高。

台灣女力媒體社群女人迷，長期關注女性與性別議題，每年皆在國際婦女節之際發起相關社群活動及討論，盼透過不間斷關注，促成性別平等環境產生、共同達成理想自我與改變。今年再度以「女性影響力」為主題發布問卷，調查女性對自我影響力的看法。其中超過 7 成女性認為影響力需要能「看見真實的改變發生」，且有 8 成女性都曾付出實際行動，顯示女性行動力高。

本次女性影響力大調查共吸引 1,217 不重複人次填寫，輪廓為都會女性、白領階級、大學教育程度，年齡區間落在 25 歲至 45 歲之間。女性認為構成「影響力」的前三大要素，第一名：確實推動進步與改變（77%）、第二名：說服更多人認同自己的觀點（50%）、第三名：相信每個女性都有影響力（46%）。顯示女性對影響力的看法著重於「實際改變」與「擴散」，並且認為影響力是普及的力量。在「職場影響力」調查中， 87% 認為專業能力展現除了商業利益外，同步達成公共效益、推動社會改變為第一名、70% 認為工作影響力是能夠透過專業工作實踐照顧更多弱勢族群，為第二名、第三名則呼應科技發展，認為帶動新興產業佔 39%，反應傳統職場影響力帶入更多商業機會外，女性也在乎社會共好、弱勢族群以及對於未來產業的期待。

女性影響力展現三方面：職場成就、社會期待、自我期許

女人迷持續多年發放「女性影響力」問卷，針對女性在職場、社會、自我認同的三種角色調查，盼與讀者共同探尋當代女性在多元角色交替之間，所面臨的挑戰及具有的影響力。去年女人迷曾以「女人的幸福仕事」問卷調查女性職場滿意度，相較去年 5.78 分的成績，今年的女性職場滿意度下降 1.1 分，為 5.67 分。其中有 68.8% 職業婦女認為「角色眾多，時間分配困難」是最大的挑戰；有 81.3 % 女性抱著「能成為理想自我」的期待，希望獲得女性影響力。

回歸個人影響力調查分析顯示，1,217 位受訪者中，儘管有 88.2% 女性曾經為理想自我付出行動，卻僅有不到 8.3% 女性認為自己目前具有影響力，亦即 100 位女性中，認為自己具有影響力的人僅有 8 位，顯示當女性進行改變時，同時需要外部社會認同與更多的對話空間、交流想法，並且建立自我肯定的信心。

談及女性的社會角色，不論是妻子、媳婦、母親，都有其挑戰，55.6% 的妻子被期待「不分是否在職，都應該負責處理家務」；54.4% 的媳婦經常被期待「不管逢年過節都應以夫家為重」；43.9% 的母親經常被期待應該「負起孩子的教育責任」。反應女性隨著個人生涯成長，在各階段都被賦予不同的期待與壓力，也回應到認為自己已具影響力的女性僅有 8%，與被社會對於女性角色賦予期待有關。擁有妻子身份的受訪者表示「被期待要生孩子，避免夫家絕後」也是壓力來源；媳婦則表示，除了被期待以夫家為重以外，「同時也成為所有親人之間情緒交流的重要橋樑」。

女性願意付出行動 盼社會給予支持

面對女性願意產生行動，同步需要社會給予支持，女人迷呼應讀者期待，將在 3 月 28 日於誠品表演廳舉辦「第三屆全球女性影響力論壇春季場」。邀請來自海內外職場女性，包含百事集團大中華區客戶與銷售發展資深總監 黃珮婷、湘滋緹精品內衣品牌行銷暨人資總監 曹卉妍、獲富比士評選亞洲 30 歲以下最具潛力 30 名傑出人士，食藝餐飲創辦人 鄭惠如與 Havital HK Holdings 創辦人 游文霖，在國際婦女節當月同台分享如何突破產業限制，創造新局的真實故事。

女人迷提供
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