她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假

2019-03-07 16:57 聯合新聞網 綜合報導



有一名職業婦女在「爆怨公社」發文，爆料日前因小孩生病臨時請假，主管卻表示「助理的工作不得請假」，此文也掀起網友正反論戰。圖擷自爆怨公社 分享 facebook

主管、底層員工間因所處立場不同，對於請假事由的接受度也有出入。6日晚間有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示昨日早上小孩突然身體不舒服，她臨時向公司請假，沒想到主管卻不通情理，烙下一句「要當助理的工作就不要請假」，讓她既憤怒又傻眼「出社會多年不曾遇過這種情形」。

這名網友是一位職業婦女，年後轉職到一間大公司擔任助理工作，月領兩萬四千元至兩萬七千元。昨日早上因小孩突然身體不適，她便臨時傳Line向上級主管請假，並告知已請同事代理負責業務。不過原PO主管認為這是她的責任，不該因原PO的請假，造成他人負擔，甚至影響生產線的安排。他接著回覆原PO「如果你要做助理的工作就不要請假，否則你就是不適合」。

此文一出，立刻引起網友熱烈討論，意見相當兩極。許多網友替原PO打抱不平，認為這名主管沒有同理心，也引起同為職業媽媽的網友共鳴，留言表示自己公司也如此，「小孩生病不但不准假還會被罵『為什麼不提早講』」。另外有網友認為「缺一個助理應該影響不大」、「除非請假沒照程序，不然沒聽過不能臨時請假的職業，尤其是大公司代理機制理應更完善、人手更足，怎麼可能業務會因一人臨時不來出問題」。

不過有不少網友理解勞資雙方立場不同，雖然原PO有小孩難免因突發狀況請假，但站在公司立場會覺得原PO可以找其他家人代為照顧，亦不希望對方因請假耽誤工作，「若今天換作我是主管，昨天交辦的事情原PO說今天處理，結果今天卻請假也沒有主動交代後續，我也會很傻眼啊。只是故事中的主管表達方式太直接了，讓人不太開心」。

根據《勞基法》，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或重大事故需親自照顧時，得請家庭照顧假，且併入事假計算，全年以七天為限。雇主亦不得因此視為缺勤，扣除其全勤獎金或考績。若有民眾因家庭照顧假受雇主不合法對待，可向公司人資部門或勞工局申訴。