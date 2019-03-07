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校園徵才周六起跑 近300企業2.5萬職缺招手

2019-03-07 00:09聯合報 記者林于蘅沈婉玉／台北報導

「台大校園徵才博覽會」九日起跑，近三百家企業開出二萬五千個職缺。 圖／聯合報系資...
「台大校園徵才博覽會」九日起跑，近三百家企業開出二萬五千個職缺。 圖／聯合報系資料照片
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大學校園徵才企業博覽會活動將於周六（九日）在台大揭開序幕，主題為「跨界．創新．整合—驅動工作大未來」，共有二八三家企業參加，計四二三個攤位，估提供逾二萬五千個職缺，包含資訊科技業、金融業及新南向專區等，較去年增約五千職缺。台大職涯中心另安排「教室徵才」，提供企業主管現場筆試、面試徵選。

繼台大之後，接著成功大學、清華大學、交通大學等也陸續在三、四月展開校園徵才活動

另一方面，校園徵才活動還沒開幕，國內各大科技、金融業者已經開跑搶人才。據了解，晶圓大廠聯電預計招募一千名新血，台積電甚至名額已滿，除特殊人才外，恐要預約明年應徵；ＤＲＡＭ龍頭南亞科也表示，今年預計招募上百名人才，徵才重點會著重在研發相關的人才，包括設計、產品開發、製程開發與人工智慧應用等。

各大金控也釋出儲備幹部（ＭＡ）徵才計畫，元大金昨天表示預計招募二十位生力軍。另外，玉山也表示今年將招募五十位ＭＡ（儲備幹部）、富邦金預計招募六十位ＭＡ，第一金控今年也預計徵五十名ＭＡ；開發金則是今年第二波招募，預計招募三十名ＭＡ，中國人壽、凱基銀行與凱基證券三家子公司各徵求十名。

起薪六萬元、年薪百萬元幾乎已經是金融ＭＡ的基本條件，包括永豐銀行、元大金控及玉山銀行，都開出優渥的條件招募ＭＡ。因應金融業數位、洗錢防制等趨勢，除了金融、財務等專業外，今年開出的職缺還包括ＡＩ工程師、程式開發、系統工程、資料科學、法遵法務、資安風控等。

中華電信與遠傳電信今年將釋出近三千人職缺，本周也將前進台大校園徵才博覽會搶人才。中華電祭出起薪四點八萬元向新鮮人招手，今年將釋出一千六百個工作職缺，涵蓋核心業務及重點新興業務如ＡＩ、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等相關工作。

遠傳九日將在台大校園徵才博覽會設攤，並陸續前進到交通、成功、台科大、輔仁、元智等大學校園進行就業博覽會及企業說明會。

台灣大因應數位轉型邁向科技公司，今年特別著重於ＡＩ、大數據、物聯網等新創人才。

科技電子、金融集團業者積極部署徵才活動，除了辦六十八場說明會，有二十一家公司提供參訪機會。

電腦品牌廠華碩宣布，校園徵才活動將於九日起跑，並啟動AI博士生暨實習生招募計畫，研發類實習生月薪最高為四萬二千元。

台大徵才活動物聯網台積電
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