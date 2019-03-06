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就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今公布2018年「僱用管理及工作場所就業平等概況」，據調查結果，無論男性、...
勞動部今公布2018年「僱用管理及工作場所就業平等概況」，據調查結果，無論男性、女性，就業歧視情況以「年齡」因素最多。 聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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勞動部今公布2018年「僱用管理及工作場所就業平等概況」，據調查結果，無論男性、女性，就業歧視情況以「年齡」因素最多，男女性分別占整體的5.5%、6.5%，其中55到64歲的女性遭歧視比率最高，可能被認為技能跟不上時代變化或體力不足等，佔被年齡歧視女性中的10.4%；就職業別而言，則以基層技術工及勞力工最看重年紀。

勞動部統計處去年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，回收有效樣本事業單位3159份、受僱者4510份，其中女性3302份，男性則有1208份。

調查發現，去年員工規模30人以上的事業單位，有8成6已經訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，比起2002年《性別工作平等法》實施，業提高50.7%，女性受僱者最近一年在工作場所遭受性騷擾占4.6%，高於男性的0.6%，換言之，女性遇性騷擾是男性的7.6倍。其中，對女性性騷擾的加害者，以「同事」或「客戶」較高，分別占2.3%、1.8%，其次為「上司」占0.6%。女性有提出性騷擾申訴占1.2%，申訴後大部分有改善；未提出申訴占3.3%，主要原因為「當開玩笑，不予理會」占2.2%。

就業歧視部分，最近一年受僱者在職場上遭受就業歧視情形，不分男女，都以「年齡」因素居多，男女性分別占5.5%、6.5%，其次為「階級」，男女性分別占3.4%、2.7%，再其次男性是「思想」占2.2%、女性是「語言」、「容貌」各占2.0%。

勞動部官員表示，雖就業服務法有規定不得歧視年齡，但不少雇主因不熟悉法令，徵才時仍會在招募條件中限制年齡，徵求年輕活力者，因而誤觸法令，這是最主要的申訴類型；其他類則是發生在職場上。

勞動部過去也曾條列8項就業年齡歧視態樣，包括：

1.招募

（A百貨公司招募電梯服務員1名，限25歲以下，此項招募廣告直接以年齡（25歲）作限制，對年滿25歲之求職者有差別待遇。）

2.甄試

C公司在甄試過程中，給予所有求職者筆試機會，但僅有未滿30歲者有機會進行面試，且C公司最後所僱用員工年齡也都在30歲以下。此項僱用措施直接以年齡（30歲）作限制，對年滿30歲之求職者有差別待遇。

3.勞動條件

E公司採行無薪休假措施因應金融風暴，規定從事同一職務之受僱者，40歲以上者無薪假的天數較多，E公司此項措施直接在勞動條件上對年滿40歲之受僱者有差別待遇。

4.升遷

G公司規定受僱者必須年滿35歲方有資格升任組長。此項措施直接以年齡作限制，對未滿35歲之受僱者有差別待遇。

5.調職方面

I公司調動年滿55歲之受僱者前往新成立之部門推廣業務，並規定每人每年業績須達100萬元，否則考績會被打丙等。I公司之調職政策直接以年齡作限制，對年滿55歲之受僱者有差別待遇。

6.獎懲方面

K公司在懲戒違反工作規則情節重大之受僱者時，45歲以上之受僱者記1次大過就解僱，45歲以下之受僱者記3次大過才解僱。此項懲戒政策對年滿45歲之受僱者有差別待遇。

7.訓練福利方面

M公司每年都會選派員工赴美接受訓練，但只有「未滿40歲之員工」有機會被選任。M公司此項措施直接以年齡（40歲）作限制，對年滿40歲之受僱者有差別待遇。

8.解僱方面

O公司進行裁員時先解僱年滿55歲之員工，O公司此項措施直接以年齡（55歲）作限制，對年滿55歲之受僱者有差別待遇。

年齡性騷擾勞動部
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