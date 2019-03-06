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年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14聯合新聞網 綜合報導

解讀台灣年輕人貪圖小確幸的真相，他批漏其實真正的草莓族是「不工作，卻成天向別人拿...
解讀台灣年輕人貪圖小確幸的真相，他批漏其實真正的草莓族是「不工作，卻成天向別人拿錢」的台灣地主！。圖／ingimage提供
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台灣年輕人目前在經濟環境的壓力下，不僅工時長、薪水低、房價高，還被戲稱「草莓族」。部落客峰言峰語在臉書po文指出，實際上那些「不工作，卻成天跟別人拿錢」的地主才是真正的草莓族，讓不少網友紛紛留言按讚，表示認同。

長期觀察台灣房市的部落客峰言峰語，在臉書發文分析「真正的草莓族」，並點出2個台灣的社會現象。

第一對於「草莓族」的認知，他表示現在台灣的年輕人，不但工時高達全球前三名，還被灌輸「自己混得差是因為不努力」，卻沒深思背後的制度問題。如果草莓族的定義是指「不工作，卻成天向別人拿錢」的人，其實「真正的草莓族是台灣地主」！他們不必工作、創業，甚至不用繳稅（持有稅接近零稅率），再透過台灣獨有的土地制度成富，簡直像一顆顆肥滋滋的飽滿大草莓。

他建議台灣現行的賦稅制度應更完善，如果稅賦制度變公平，富人也都依法繳稅，並承擔起應付的健保費，放棄台灣獨有的剝削土地制度，社會批評年輕人不成功是不努力，或許有其道理。但時下的年輕人不僅被貼上草莓族標籤，還得當起「斜槓青年」兼職，仍被嘲諷「自己不努力，就別怪不景氣」，這難道不是全世界最弔詭的事嗎？

第二則是對於年輕人「沒有狼性」的問題，他解說「在一個逐漸成長緩慢的經濟體中，多數年輕人逐漸失去野心，是因為環境沒給太多機會。舉例來說，台灣現在經濟放緩，很多公司的業績成長也變慢，職位釋出有限，年輕人再努力也不易有太大的發展，於是升遷就停滯了，表面是不長進，實際上是機會不見了」。

在創業這一部分「經濟放緩後，出來創業也容易失敗。以現行經濟部的資料，新創事業五年內的陣亡率高達99%，連有經驗的創業者都不太敢嘗試（寧願將資金投資台灣的房地產）。在公司內升遷不易，往外創業又困難，感覺就會不長進」。

另外他也指出，「現在講求多元價值與興趣的追求，娛樂也變多，再加上事業的發展緩慢，就會投射出一種只貪圖小確幸的感覺，但這其實是見樹不見林，沒有看到背後的原因」。不過台灣、大陸的年輕族群並不是特例，日本自1990年達到經濟的巔峰後，之後失落的二十年，社會上出現了『草食男』『尼特族』，這也是反映經濟結構的問題。

此篇貼文一出，許多網友紛紛留言，「台灣勞工何時才會清醒？」、「寫的事實超級中肯」、「過去的成功經驗不見得能複製，可是太多人用過去的經驗看現在」。

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