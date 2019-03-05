鼓勵僱用失業勞工 勞動部獎助13000元

2019-03-05 22:38 台灣醒報 記者唐國政╱台北報導



勞動部為鼓勵雇主雇用長期失業的中高年齡就業，只要雇主向公立就業服務機構辦理求才登記，並僱用持推介卡的失業勞工，每人每月發給新台幣1萬3千元。

補助提供意願

勞動部表示，這項僱用獎助措施，目的提高雇主僱用意願，協助弱勢失業勞工就業。勞動部發展署就服組科長楊靜宜表示，政府主要扶助中高年齡與經濟弱勢族群為主，給雇主一些經濟誘因，事業單位只要是就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校(團體，指依人民團體法或其他法令設立者。

獎助措施特定對象如下：1.年滿45歲至65歲失業者。2.身心障礙者。3.長期失業者。4.獨力負擔家計者。5.原住民。6.低收入戶或中低收入戶中有工作能力者。7.更生受保護人。8.家庭暴力及性侵害被害人。9.二度就業婦女。10.其他中央主管機關認為有必要者。

楊靜宜指出，雇主須向公立就服機構辦理求才登記才能獲得這項補助，主因是政府資源有限，若雇主未來做求才登記，就服機構並不知有何職缺適合這些民眾，但只要資格合乎規定的雇主來辦理登記，就會依規定予以補助。

「107年全國受理這類案件共兩千多件，與往年相較並沒有明顯增加」楊靜怡說，主要原因是企業本身受到經濟景氣影響，同時雇主要接受這些勞工也要多方面因素考量，不會因為政府因此項措施較106年4月20日之前多出一千元就大量擴增員工。

津貼給付標準

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