今年第1次人力需求調查 4月底淨增近3萬5千人

2019-03-05 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公布2019年第1次市場人力需求調查結果，因受到全球貿易與國際政經情勢影響，今年4月底的就業人力需求相較於1月底，淨增加3萬4千9百人左右，較去年同期略減，其中人力需求最多又以製造業最多，淨增加1萬7千3百人左右。

為了解2019年4月底就業市場人力需求情形，勞動部在1月14日到2月1日期間，就員工規模30人以上的事業單位進行人力需求調查，回收有效樣本3219家，結果4月底人力需求跟1月底比較，預計增加人力者占21.86%、需求不變67.87%、減少人力4.24%、無法預估6.02%；在需求人數部分，預計増加4萬2千4百人、減少7千6百人，淨增加3萬4千9百人。

勞動部統計處長羅怡玲表示，近來受到全球貿易成長動能減弱、國際政經情勢未明等影響，景氣擴張走緩，市場趨於保守，但由於政府積極改善投資環境，推動擴大內需方案，新興科技應用持續拓展，事業單位仍有增僱員工的需求。

至於人力需求最多的行業，以製造業人力需求淨增加1萬7千3百人最多，其中電子零組件製造業淨增加3千1百人，金屬製品製造業淨增加2千2百人、機械設備製造業淨增加1千4百人；批發及零售業淨增4千3百人次之；出版、影音製作、傳播及資通訊服務業淨增2千8百人位居第三。

若按職類別觀察，則以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員人力需求淨增加1萬2千5百人較多，技術員及助理專業人員淨增加9千人次之，專業人員淨增加5千人，事務支援人員與服務及銷售工作人員則均淨增加3千1百人。

羅怡玲說，整體來看，事業單位增加人力的主因是「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」、占37.24%較多，其次是「退離者之補充」及「提升勞動條件」。

羅怡玲分析，去年同期製造業的人力需求淨增加約2萬人，但今年受到中美貿易戰影響，廠商態度趨於保守，都還在觀望中，今年的製造業人力需求略為減少。