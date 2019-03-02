助新鮮人就業...勞動部補助企業 用1青年就獲4萬5

2019-03-02 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



為協助企業培訓生力軍，勞動部勞動力發展署推出「青年就業旗艦計畫」，補助企業以「先僱用，後訓練」的模式培訓15至29歲青年，每培訓1人，最多可領取4萬5千元工作崗位訓練費，透過師徒制訓練，鼓勵企業進用工作經驗不足的年輕人，去年共有964家事業單位參與「青年就業旗艦計畫」，成功協助4521人就業，訓後留任率高達99.31%。

踏出大學校園的鈺彤，和大部分新鮮人一樣，因缺乏實務經驗，面試處處碰壁，始終沒有公司願意錄取她，直到她到飛鳥車用電子股份有限公司應徵，因公司參與「青年就業旗艦計畫」，願意給沒工作經驗的年輕人機會，鈺彤才得到人生第1份工作，從事車用app相關工具開發，成為起薪3萬5千元以上的研發人員。

透過公司工作崗位訓練，鈺彤也從一開始的程式撰寫能力不足，慢慢累積實力與技能，也透過職場導師一對一的指導，加上積極學習態度，深受公司肯定，訓後順利被留用。