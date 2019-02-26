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「電子零組件業」好缺人才！ 職缺成長2成3

2019-02-26 19:48聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

行政院主計總處今(26日)公布2019年1月失業率為3.64%，較去年12月3.66%下降0.02個百分點，較前一年同月上升0.01個百分點，據勞動部勞動力發展署統計，今年1月高達9成5的行業徵才均呈現正成長，整體月增幅達20.30%，以「製造業」的徵才需求最高，其中又是「電子零組件製造業」的職缺增加最多，成長率高達23.18%。

據勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，今年1月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬6458人，較去年12月成長16.55%，新登記求才人數為9萬861人，較去年12月大增20.30%，等於平均每一位求職者有1.61個工作機會，推測是受農曆年前後求職潮影響，1月求才、求職人數都有明顯成長，預備積極卡位。

勞發署指出，廠商徵才方面，1月高達9成5的行業都是正成長，整體月增幅達20.30%，其中以「製造業」的徵才人數增加最多，1月「製造業」的新登記徵才人數為3萬3227人，較去年12月成長13.18%，而此波製造業徵才的回溫，主要是受到「電子零組件製造業」、「塑膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「電力設備及配備製造業」的帶動，其中以「電子零組件製造業」的職缺增加最多，成長率為23.18%。

在「電子零組件業」方面，欣興電子、頎邦科技、日月光半導體、矽品精密等都已經展開搶人大作戰，其中欣興電子正積極招募製程工程師、產品工程師、品保工程師、設備技術工程師等多樣職缺，製程工程師月薪更上看7萬元；日月光半導體急徵50名設備助理工程師，月薪4萬3000到5萬3000元之間。

此外，南亞塑膠釋出130個職缺，職缺涵蓋機械保養員、工安/環保人員、化工操作員等；半導體設備大廠群浤科技也釋出85名品管工程師及35名製造工程師等職缺。

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