離職好友想回鍋 技能不足想靠他「跟老闆講兩句」

2019-02-26 15:19 聯合新聞網 綜合報導



在職場中最好不要摻雜私人情感，工作跟私交分清楚比較單純，一名網友最近遇上了混雜在一起的兩難問題。已離職的同事是他的好朋友，當初和老闆談加薪不成後負氣離職，卻因找不到好的工作想吃回頭草，拜託他在老闆面前幫忙美言幾句。

網友求助：朋友想回老東家，拜託自己向老闆講幾句好話，這樣真的好嗎？示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

林姓網友在「爆廢公社」上求助，表示自己月領25K的好朋友和老闆提加薪反被打槍，老闆指出她工作上的失誤造成公司損失，並且不具當初應徵時的「AI排版」技能，朋友面子掛不住一氣之下就離職了。她在外應徵其他工作時發現大都需超時工作既沒加班費也沒補假，月薪只有23K卻需具備AI+PS技能。「AI很爛、PS還沒學會」的朋友因此想回原鍋公司繼續領25K，因原PO是老闆身邊的紅人叫他幫忙講兩句。不想要朋友跟工作混在一起的原PO不知如何是好，只能向網友求教解決方式。

多數網友傾向不要幫「建議不要，如果回來以後他犯錯你也會有責任...」、「當然不幫，幹嘛幫人家背書，以後難道都你要收爛攤子」，認為當初離職的朋友是「自作自受」，「沒本事還跟老闆喊價，現在想吃回頭草？門都沒有」、「不去花時間學還要別人幫，自己都不幫自己了」。有人提出建議「是朋友就不要害他」，此刻幫忙他講話只會讓他永遠領25K，「不如勸他好好練練底子」。如果不忍心拒絕朋友，深諳說話技巧的網友提供了說辭「跟老闆說之前某某問說還有缺嗎，我需要幫忙拒絕嗎...」。

對於原PO的苦惱有人懷疑案情不單純，「說實話你是不是想把她」，認為他對離職的前同事有意思。「如果你對她沒什麼額外想法的話，就別想那麼多，會害到自己」，但是如果原PO有額外的想法，卻還是一樣建議「別想那麼多，換一個，會害到自己」。