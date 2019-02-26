親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

離職好友想回鍋 技能不足想靠他「跟老闆講兩句」

2019-02-26 15:19聯合新聞網 綜合報導

職場中最好不要摻雜私人情感，工作跟私交分清楚比較單純，一名網友最近遇上了混雜在一起的兩難問題。已離職的同事是他的好朋友，當初和老闆談加薪不成後負氣離職，卻因找不到好的工作想吃回頭草，拜託他在老闆面前幫忙美言幾句。

網友求助：朋友想回老東家，拜託自己向老闆講幾句好話，這樣真的好嗎？示意圖，圖片來...
網友求助：朋友想回老東家，拜託自己向老闆講幾句好話，這樣真的好嗎？示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

林姓網友在「爆廢公社」上求助，表示自己月領25K的好朋友和老闆提加薪反被打槍，老闆指出她工作上的失誤造成公司損失，並且不具當初應徵時的「AI排版」技能，朋友面子掛不住一氣之下就離職了。她在外應徵其他工作時發現大都需超時工作既沒加班費也沒補假，月薪只有23K卻需具備AI+PS技能。「AI很爛、PS還沒學會」的朋友因此想回原鍋公司繼續領25K，因原PO是老闆身邊的紅人叫他幫忙講兩句。不想要朋友跟工作混在一起的原PO不知如何是好，只能向網友求教解決方式。

多數網友傾向不要幫「建議不要，如果回來以後他犯錯你也會有責任...」、「當然不幫，幹嘛幫人家背書，以後難道都你要收爛攤子」，認為當初離職的朋友是「自作自受」，「沒本事還跟老闆喊價，現在想吃回頭草？門都沒有」、「不去花時間學還要別人幫，自己都不幫自己了」。有人提出建議「是朋友就不要害他」，此刻幫忙他講話只會讓他永遠領25K，「不如勸他好好練練底子」。如果不忍心拒絕朋友，深諳說話技巧的網友提供了說辭「跟老闆說之前某某問說還有缺嗎，我需要幫忙拒絕嗎...」。

對於原PO的苦惱有人懷疑案情不單純，「說實話你是不是想把她」，認為他對離職的前同事有意思。「如果你對她沒什麼額外想法的話，就別想那麼多，會害到自己」，但是如果原PO有額外的想法，卻還是一樣建議「別想那麼多，換一個，會害到自己」。

離職職場
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

偽低薪族、窮忙族、富忙族 5大薪資族群你是哪一族？

2019-02-25 10:00

整復推拿技能檢定 最快8月報名

2019-02-23 23:30

如何回答刁鑽的面試問題？專家教你這七招

2019-02-23 20:06

補班日 勞動部：雇主不需給付加班費

2019-02-23 11:39

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 09:16

職災保險法草案 調高投保薪資上限

2019-02-23 00:50

職災保險法草案 投保薪資上限調高、擴納保對象

2019-02-22 20:13

佛心公司8年沒補過班 颱風直接宣布放假

2019-02-22 15:04

不畏景氣逆風 農曆年後95％上班族想轉職

2019-02-22 12:53

別讓生育成就業障礙 年輕人才敢懷敢生

2019-02-22 10:51

放寬了！兩孩未滿3歲 父母可同請育嬰假

2019-02-22 00:10

放寬了！只要撫育2名未滿3歲子女 父母可同時請育嬰假

2019-02-21 18:35

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 16:13

環境漸成熟 YouTube成新鮮人創業管道

2019-02-21 12:55

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

【大數聚】斜槓青年上線！當好老闆、員工翻譯機　做好「顧問7心法」就比氣長

2019-02-20 16:06

要求加薪升職有多難 人力銀行：成功率不及3成

2019-02-20 12:08

釋出超過500個職缺 統一時代台北店首推大型徵才

2019-02-19 15:35

年後求職有管道 勞動力發展署開設「轉職專頁」

2019-02-18 13:30

工作狂＝拖延症有心機 專家證實：愛休假工作效率更高

2019-02-17 23:02

全台首位汽車噴漆女國手嚴詩堤：女性黑手也能出人頭地

2019-02-17 20:17

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18

上班族4成4想當網紅 期待百萬年收

2019-02-15 12:46

參與官方人力資源提升計畫 公司產能提升2成

2019-02-14 14:37

勞動部設人資交流平台 企業需求一「窗」搞定

2019-02-14 14:37

過勞大減因認定嚴苛？ 勞保局：已放寬

2019-02-14 14:22

職業病年輕化！ 45~49歲過勞最多

2019-02-14 14:21

年後轉職潮爆發 嚴守「4不4要」漂亮閃人

2019-02-14 06:12

近三年最強轉職潮出現 25歲以下做半年就想換

2019-02-13 17:51

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 15:17

人力銀行：年後轉職潮 創3年最多

2019-02-13 14:35

年假首日被資遣！ 他想起孕妻、1歲兒「壓力好大」

2019-02-13 12:22

15萬人想轉職意願近3年最高！期盼加薪5.6％

2019-02-13 11:31

睡8小時還不夠 上夜班易患輪班工作障礙

2019-02-13 11:28

想進104工作 英語口說和簡報能力是必備條件！

2019-01-24 10:41
看更多

熱門文章

回國沒帶豬肉也遭罰？ 還有這些雷不能踩

2019-02-26 09:00

外國人超愛！伯朗咖啡紅遍歐洲 他讚：和星巴克同櫃

2019-02-25 17:52

國道出口插隊最高罰6千！ 「電眼」伺候年底再增共18處

2019-02-25 21:48

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

2019-02-26 15:07

台灣攝影師獲世界比賽首獎 連泡6天冰溪拍出鮭魚洄游

2019-02-26 13:30

一生必去一次！酷航飛馬爾地夫來回含稅萬元有找

2019-02-25 18:57

極端氣候 彭啟明：今年恐創台灣觀測史最暖冬天

2019-02-26 07:46

郵局「賣保險」占考績5成 中華郵政：不妥但未違規

2019-02-26 11:59

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

體脂過高、骨密不足名列十大健檢紅字 但這一項竟居冠

2019-02-25 17:22

今日星座運勢／金牛微笑處事助好運 財運一路暢通

2019-02-26 00:00

吳德榮：228連假頭、尾北台灣都一波天氣變化

2019-02-26 07:58

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

蘇花改明年春節全線通 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 11:15

一邊工作一邊玩臉書？小心會讓大腦變笨

2019-02-25 19:31

東北季風減弱…雨停了 今各地回溫

2019-02-26 05:36

台灣青壯世代調查 願加班會存錢、不婚不生養寵物

2019-02-26 14:05

塞車時業績最好！這個服務區15年營業額年年得第一

2019-02-25 21:23

影／齊邦媛獲印大榮譽博士 憶中年求學「像一場夢」

2019-02-26 04:02

何弘能的下一步 赴北醫大擔任總顧問

2019-02-26 12:57

雅詩蘭黛精品級「女王唇膏」終於登台 未上市先缺貨

2019-02-25 19:29

台東出現1.5米長浪 東半部、恆春半島注意海邊活動

2019-02-26 08:27

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

奧斯卡／女神卡卡黑的好亮眼 莎莉賽隆露美背耍心機

2019-02-25 16:40

雨停了！東北季風減弱 明天各地回溫

2019-02-25 22:15

病人滿到大廳 台大急診爆量逾百人等住院

2019-02-26 13:35

離職好友想回鍋 技能不足想靠他「跟老闆講兩句」

2019-02-26 15:19

影／公費流感疫苗可望變四價 最快10月開打

2019-02-26 11:32

5人合資買刮刮樂 幸運刮中賓士車加200萬

2019-02-26 13:28

流感重症合併腦炎 7歲女童遊日染病死亡

2019-02-26 14:06

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

Line響不停讓大腦不得已多工 醫師建議這麼做

2019-02-25 19:31

山友注意！ 登山留廚餘將影響台灣水鹿健康

2019-02-25 07:42

奧斯卡／亨利高汀帥翻紅毯 「黑豹」亮片裝好吸睛

2019-02-25 17:33

打開電視只能看阿嬤時代的片 消基會籲終結第四台亂象

2019-02-26 12:59

228連假賞花去！ 故宮南院2.6公頃花海浪漫登場

2019-02-25 19:30

腦中風別怕 「這」原則避免拖垮一家人

2019-02-26 10:41

自己決定「到底救不救」 屏基醫生率先響應預立醫囑

2019-02-25 19:01

30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 15:32

新一波小籠包熱潮 樂天皇朝「滷肉飯小籠包」只送不賣

2019-02-25 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top