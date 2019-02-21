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放寬了！只要撫育2名未滿3歲子女 父母可同時請育嬰假

2019-02-21 18:35聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今天發布函釋，放寬讓只要同時撫育2名3歲以下子女的父母，就可同時辦理育嬰假...
勞動部今天發布函釋，放寬讓只要同時撫育2名3歲以下子女的父母，就可同時辦理育嬰假。聯合報系資料照片
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勞動部去年放寬育嬰留職停薪津貼規定，父母只要扶養兩名以上未滿3歲的子女，就可同時請領育嬰留停津貼，但育嬰假規定卻未同步跟上，只允許撫育「雙（多）胞胎」者可同時申請育嬰假，以致有勞工父母請假遭拒，連帶也領不到育嬰留停津貼，引起民眾抱怨，勞動部今發布函釋放寬，現在只要撫育兩名以上未滿3歲子女的父母，就可同時請育嬰假！

依規定，勞工育嬰假規定在性別工作平等法，但津貼規定在就業保險法。原本依就保法規定，父母同為被保險人，不能同時請領育嬰留停津貼，須分開在不同時段領，但考量若只有單方照顧兩名未滿3歲的子女，恐手忙腳亂，勞動部去年8月以函釋放寬，父母同時間能分別以不同子女名義，申請育嬰留停津貼。

然而，申請育嬰假卻與育嬰津貼不同步，限定唯有撫育雙（多）胞胎、有親自照顧需求的勞工，才可依性平法第22條規定的「正當理由」，向公司請育嬰假，換言之，若養育兩名以上未滿3歲，小孩卻不是雙胞胎的父母，就被列為「不正當理由」，無法同時請育嬰假，導致後續津貼也請領不到。

對此，勞動部今發布函釋，放寬只要撫育兩名以上未滿3歲的子女，父母就能依「正當理由」，同時向公司辦理育嬰假，讓父母雙方後續可請領育嬰津貼。

【中央社／台北21日電】

過去只有生雙胞胎或多胞胎的情況下，父母才可以同時請育嬰假，造成民眾不便，勞動部今天發布函釋放寬，只要撫育2名以上未滿3歲的子女，父母就可以同時請育嬰假。

根據性別工作平等法第16條規定，受僱勞工任職滿6個月後，在子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，期間不得超過2年；同時撫育子女2人以上者，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。

育嬰津貼的給付資格也規定，申請者需依性別工作平等法規定，辦理育嬰留職停薪，也就是請育嬰假後，才可以申請給付。

勞動部去年放寬請領育嬰津貼給付資格，讓同時撫育2名未滿3歲子女的父母，雙方都可以請領育嬰津貼。

但是，過去勞動部在育嬰假的部分，僅放寬生雙胞胎或多胞胎的父母，可以同時請育嬰假，導致實務上許多父母還是只能1人請育嬰假，請領1份育嬰津貼，引發民眾抱怨。

為了解決這項問題，勞動部今天再度發出函釋，放寬只要同時撫育2名以上未滿3歲的子女，父母就可以同時請育嬰假，讓雙方都可以請領育嬰津貼。

根據勞工保險局統計，107年育嬰津貼受惠人數共8萬1333人，核付金額高達新台幣85億6324萬元。

育嬰假勞動部育嬰津貼
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