月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24 聯合新聞網 綜合報導



近年來外派工作熱門，不少人期待薪資更上層樓，西進大陸更是大多數人的直接選項之一。圖/ingimage 分享 facebook

近年來外派工作熱門，不少人期待薪資更上層樓，西進大陸更是大多數人的直接選項之一。但有網友在網路論壇mobile 01上發文請求大家給他指點迷津，因為他很猶豫到底該不該外派去東莞？

外派當研發助理工程師

網友ogc0204發文表示，他從尾端大學的電機系畢業已四年，覺得沒什麼成就和資歷，對於未來的目標也不是很清楚，他還說自己太天真，剛出社會被騙，浪費了二年時間。

最近他去面試一家公司，對方有個外派至東莞，當研發助理工程師的缺問他要不要去，工作內容是做充電頭的變壓組件，而且老闆還跟他講說，這邊想學什麼都可以。

月薪45K包吃住還有42天假

他補充說明，該工作極少機會需要跟外國客戶溝通，現在研發單位只有三人，一位老手、一位滿1年、一個則是從品保轉來的。工作福利則包括，一年有5次來回機票、42天假、意外險、勞健保。

此外，月薪45K台幣會轉成以美金的方式給，試用期先給40k，工作時間周一至周六，每天有13小時，而且沒有加班費，但有包吃住（集中宿舍），也有打掃人員會來清理環境，有三節獎金但年終不明，另外，在當地要繳的稅，公司也會幫忙出。

網友反應不一 有人勸退有人贊成去看看

網友看了則意見兩極，有人甚至精算出他的加班時數，每個月加班4個週六(8x4=32小時)，每天加班4小時(13-8=5(吃飯算1小時)=4)4x26=104小時，一個月含136個小時加班費才45000元，「你自己看看值不值得？」

還有人笑他說「這樣的工作時數你也考慮？做心酸的嗎？」、「說實話這薪水很低，但你如果現在是30歲的話，年輕去看看也不錯」，甚至有人表示，難怪要找台勞，因為這樣的薪水福利，本地人也不會去。

然而也有人看完認為福利還不錯，因為目前有些台資廠都已經修正到一年兩張機票，還要請自己的假回台灣。「吃住工司還有阿姨幫洗衣服，洗一個有派駐的資歷，看自己怎麼評估，有些東西是不能用薪水衡量的」、「可以考慮去看看！東莞的未來挺有發展性的。」