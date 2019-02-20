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【大數聚】斜槓青年上線！當好老闆、員工翻譯機　做好「顧問7心法」就比氣長

2019-02-20 16:06聯合新聞網 網路溫度計提供

示意圖。數位的時代、斜桿的環境、知識爆炸的現今，一份專業已經無法滿足許多有能耐的...
示意圖。數位的時代、斜桿的環境、知識爆炸的現今，一份專業已經無法滿足許多有能耐的人，更多人因應數位環境而起生念頭「若我有能耐可否擔任顧問一職」。圖／擷自StockSnap
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數位的時代、斜桿的環境、知識爆炸的現今，一份專業已經無法滿足許多有能耐的人，更多人因應數位環境而起生念頭「若我有能耐可否擔任顧問一職」，以下是作者親身踏入顧問職涯的一些摘要，希望能從這些摘要中嚮往走入顧問職涯的您有一些幫助！

首先！顧問要懂得扮演好角色而非只出一張嘴，出一張嘴是多數人對於顧問職最詬病的，要改善這種刻板印象可以思考這一點，企業老闆和員工之間總存在著距離，所以當您有機會成為該企業顧問，最快的方式就是當他們兩方的橋樑，成為好的「翻譯機」，老闆遠大的格局和遠景可以翻譯成員工間能理解的，而主管和員工間所要表達的我們協助修正成老闆想要的方向，和更清楚主管與員工間所要表達的涵義，一來顧問不屬於公司員工，自然沒有競爭關係；二來若屬於營運顧問一職，多半需要內部協調方可執行顧問規劃的營運方針；三則是當顧問不能擺架子，才能做好向上溝通和向下輔導，來日方長，若離開顧問一職，後續有其他合作也方便再洽談。

其次要深深的思考這一句話：要能換位思考、方能轉換語言才會幫助到位，在企業中擔任好顧問通常需要哪些步驟？筆者認為，「第一步一定是要先『對頻』，再來才是釐清問題，要想辦法讓客戶『做事更到位』，這才是身為顧問最重要的一點。顧問必須清楚了解客戶的問題並以客觀的角度分析實際狀況，從反問中了解客戶真正想要，再提醒對方沒有思考過的方向，這樣才會水到渠成！」

以下顧問七大心法是要給進入客戶端服務的大家：

●釐清企業的問題：幫企業把脈，找到問題才能對症下藥。

●找出正確的受眾：這一步攸關行銷策略的規劃。

●換位思考：一定要同時為老闆思考預算、也要為員工評估執行能力。

●帶國內外案例：以國內外的各種案例，讓大家更認同未來的規劃。

●進行內部溝通：確認團隊的KPI，達成彼此共識。

●提高內部產值：確實協助執行案子，產值提升凝聚士氣。

●成就不必在己：一定要記得把功勞都給內部團隊，我們不是來搶功勞的！

套用我曾經幫知名博物館顧問的案例，「原先博物館只想多了解傳產轉型如何數位化、社群化，進而找我協助單位數位化。當進一步了解去後發現，博物館體系有許多流程、規範和文化限制，無法大刀闊斧的將數位操作移植到該單位，所以就從兩方面開始琢磨。第一步，每周定期的部門數位思維建置，部隊行走要快，方向就要一致性；第二步，則是在體制內實際影響力最小的粉絲團開始下手，慢慢的培養新族群和可接受族群後，等待數據和後續活動發酵。

很多人認為資源多、內容多自然操盤簡單容易，但反向的則是規矩多、溝通多的冗長探討。畢竟博物館產業有許多不可逆的文化堅持，不能因為數位浪潮是趨勢就瞬間破壞，必須顧慮舊有客群和新生客群的喜好度，只能一步步的累積風向。

後來博物館舉辦了「曬書節」，此活動由於預算問題偏向數位化操作，卻剛好搭上當初的設定，順風而起。套句電影的劇情，開始讓子彈先飛一會兒，現在則是丞相起風了，當然要加速操作啊！由於這一、兩個月固定的數位思維建置，幹部和同仁們都想打好這場仗，從活動定位、廣告投放佈局、媒體新聞曝光和實體活動炒熱，在搭配上不斷修正的SEO優化，最終讓活動的營業額破千萬，順利的滿足館方高層所要的方向。因為如此接續的操作讓博物館整體形象呈現更加的趣味和多元，也讓民眾感覺到博物館年輕化的一面。

以上是心法和案例。

那已經是顧問身分的人該如何持續精進自我，保持競爭力呢？

我有以下幾點可以分享

●時刻要將自己歸零：在諮詢時不能先有己見。先入為主是顧問大忌，這也是最讓人詬病一張嘴的源頭。

●懂得傾聽：很多時候客戶可能只是表達力不足，不是能力不足。傾聽才能找出問題、了解需求。我們的存在來自於客戶的需求。

●廣結善緣：要促成企業的外部友善合作，自己也必須擁有資源。平時一定要在各界廣結善緣，「顧問」若廣義的說人人都可以掛名，但要做出差異化，很多不是只有謀略策劃的能耐，更多是你調兵遣將的本領。

●大量攝取資料：這是絕對需要的！身為顧問要徹底了解該產業，清楚上下游的供應鏈，並熟知同業，否則當現場出現問題時，要如何快速且直白的清楚說明答案呢？

●時間管理：通常顧問也會有很多機會授課，甚至身兼許多單位的顧問，所以一定要做好時間管理。身為一個顧問就要必須認知時間的可貴，因為您每一刻都是錢換來的。

健康管理忙碌之餘，一定要記得健康是1，其他都是後面的0。若沒有良好的精神及體力，當面對大陣仗的會議時要如何面對漫長且轉換不同單位產業的問題呢？

最後一點，也是最重要的，好的顧問其實要懂得隱形。當環境越不好時一定更多人想要搶機會，把舞台留在這邊，這些都無可厚非，但要切記生意走長久，人留點口德給人探聽。若您的顧問服務是走營運行銷類，有哪些單位是希望被您到處說此單位是您輔導的呢？若真的是您輔導的，沒人知道又如何？

顧問的必學心法未完，完整文圖詳見：斜槓青年上線！當好老闆、員工翻譯機　做好「顧問7心法」就比氣長

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