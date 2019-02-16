27%大學甄試只採計1-2科 李家同憂學生程度更糟糕

2019-02-16 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



10幾萬人報名的大學學測25日公布成績，考生緊接著就要準備繁星推薦、個人申請等甄選入學。今年最大改變是，招生校系採計學測科目，從原本最多5科減為4科，個人申請以採計3科最多，占38.05%；其次是4科占35.47%，有約2成7只採計1-2科。

學者李家同在臉書發表文章「令我非常擔心的高等教育現象」，憂心27%大學甄試只採計1-2科，恐讓許多高中生的學習更加偷懶，基礎學科程度更加低落，影響國家競爭力。

李家同指出，今年有一所大學甄試採計的科目只有國文，也就是說，考生能否參加面試，由國文考試一科成績決定。至少有一個系規定，考生能否錄取與國文考試成績無關，而是由審查資料和面試成績決定。

「我實在非常擔心我們的高等教育，由以上的例子可以看出我們有很多大學生的水準是怎麼樣的。很多大學教授感到難過的是，學生程度逐年下降。」李家同舉幾個例子：

★某大學電機系畢業生寫不全a到z，以至於連工友都做不成。

★某大學應用外文系畢業生寫出以下的句子：

(1)I am feel very comfortable.

(2)I see my watch.

(3)The janitor not come.

(4)I am surprise

(5)My secretary not late

他說，現在大學甄試的條件只有國文一科，錄取的標準又與學測考試無關，可想見很多中學生會越來越偷懶，因為他們知道，即使什麼都沒有學好，也有大學可進。他上面舉的這些例子，都顯示學生程度下降，原因和教改有關的，教改廣設大學，又強調多元入學，孩子們越來越不重視學業程度，一來是總有大學可進，二來是因為進大學越來越可以和學業程度無關。

「我非常同情大學，雖然他們的很多做法看起來很不合理，可是這是少子化以及廣設大學的結果。」李家同感嘆，很多大學教授簡直沒辦法教書，因須從頭教起。但大學教授不太會教非常基本的學問，不妨再看那5個英文句子，哪一位大學教授能夠改正這種句子？要知道，大學教授習慣於教「西洋文學史」的。

李家同認為，大學生程度的下降是一件非常嚴重的事，政府至少應將全國學生的基礎打好，小學生就不該寫出「He not come.」的句子。他說已講了幾百次了，政府就是老僧入定，不理不睬。真不懂為何如此地不擔心？