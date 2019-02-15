年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18 聯合新聞網 綜合報導



一名護理師分享自己工作的辛酸。照片為情境圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 醫護人員雖然薪水比一般人高，相對的他們也付出相當多的心力和時間，但有網友日前在PTT上詢問護理師出包被歸咎是血汗，真的是因為薪水太低嗎？就有護理師回覆分析從大學畢業後進醫院服務，薪資、調薪、升遷，還有工作內容等辛酸過程，引來網友們的熱議。

這名護理師表示，大學畢業剛進醫院服務時的月薪大約在37K至38K，每年都會調高，但也沒有差多少，頂多來到40K。她說從N→N1，每年大概1、2千元微調，不過到了N3、N4就要很拚了，要看報告投不投得過。這名護理師表示下班時間除了要努力寫報告之外，還要用自己的假去上晉升的課，每6年換照需要120小時學分，也是用自己時間去上課，而且還是不支薪的。

她說自己4年的護理師生涯，白天全薪4萬左右，包小夜大約5萬，包大夜則大約6萬元，曾經有一整年都是包大夜，加上3節獎金、年終，最後年薪才來到80多萬元。

80多萬聽起來還不錯，但這名護理師反問網友「你以為這麼好賺嗎？」她說上班前會先在家裡憂鬱一下，「今天的病人病況不知道差不差？」、「好不想顧到那床沒家屬的病人，忙他一床就不用下班了」、「好不想顧到那床快走掉的病人」、「昨天好像漏東西給白班了」，雖然如此，但她說這些情形大概做到3、4年就會麻痺了。

她無奈的表示，有些撐過來的人會變成新聞上所說的「護理師因為態度差 家屬不爽怒吼護理站」的主角，但她反駁自己並非不哭不笑、沒血沒淚，而是因為累了、麻痺了。上班時沒空吃飯、上廁所，8小時沒坐下來過，還會被學姊刁難、被醫師白眼、還被家屬指責。雖然辛苦，但這名護理師也鼓勵其他護理師「如果嫌現在的事情多又忙，就努力晉升，努力讀書吧」。

有網友為護理師打氣加油，「像醫護人員致敬」、「低薪環境，護理人員辛苦了」、「貢獻被低估就算了，但為啥護理師繼續教育要自費？」、「前陣子住院，很多護理師都很溫柔，也看得出來他們很辛苦」、「我朋友也是阿長，生了小孩只能當假日父母」、「現在想到生產當時陪在身邊的護理師，還是覺得很感動」。

不過也有人不以為然的酸說「自己選的」、「就單純考不上醫生才當護士吧」、「很多工作都很辛苦也很有壓力啊，甚至比護理人員高壓，薪水還沒護理人員高，一天到晚出來說自己有多累、多辛苦的心態到底是什麼？」對此，這名護理師解釋自己從小就立志當護理師，不是因為薪水還是為了爽，而且當時父母還阻攔過她。她說每個人當護理師的初心不同，因此她無法揣測，但她建議「如果想繼續在這個環境，不往上爬會很辛苦的」。