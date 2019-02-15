親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

他們年收入超過200萬 為什麼不用繳所得稅

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18聯合新聞網 綜合報導

一名護理師分享自己工作的辛酸。照片為情境圖。 圖／聯合報系資料照片
一名護理師分享自己工作的辛酸。照片為情境圖。 圖／聯合報系資料照片
分享
醫護人員雖然薪水比一般人高，相對的他們也付出相當多的心力和時間，但有網友日前在PTT上詢問護理師出包被歸咎是血汗，真的是因為薪水太低嗎？就有護理師回覆分析從大學畢業後進醫院服務，薪資、調薪、升遷，還有工作內容等辛酸過程，引來網友們的熱議。

這名護理師表示，大學畢業剛進醫院服務時的月薪大約在37K至38K，每年都會調高，但也沒有差多少，頂多來到40K。她說從N→N1，每年大概1、2千元微調，不過到了N3、N4就要很拚了，要看報告投不投得過。這名護理師表示下班時間除了要努力寫報告之外，還要用自己的假去上晉升的課，每6年換照需要120小時學分，也是用自己時間去上課，而且還是不支薪的。

她說自己4年的護理師生涯，白天全薪4萬左右，包小夜大約5萬，包大夜則大約6萬元，曾經有一整年都是包大夜，加上3節獎金、年終，最後年薪才來到80多萬元。

80多萬聽起來還不錯，但這名護理師反問網友「你以為這麼好賺嗎？」她說上班前會先在家裡憂鬱一下，「今天的病人病況不知道差不差？」、「好不想顧到那床沒家屬的病人，忙他一床就不用下班了」、「好不想顧到那床快走掉的病人」、「昨天好像漏東西給白班了」，雖然如此，但她說這些情形大概做到3、4年就會麻痺了。

她無奈的表示，有些撐過來的人會變成新聞上所說的「護理師因為態度差 家屬不爽怒吼護理站」的主角，但她反駁自己並非不哭不笑、沒血沒淚，而是因為累了、麻痺了。上班時沒空吃飯、上廁所，8小時沒坐下來過，還會被學姊刁難、被醫師白眼、還被家屬指責。雖然辛苦，但這名護理師也鼓勵其他護理師「如果嫌現在的事情多又忙，就努力晉升，努力讀書吧」。

有網友為護理師打氣加油，「像醫護人員致敬」、「低薪環境，護理人員辛苦了」、「貢獻被低估就算了，但為啥護理師繼續教育要自費？」、「前陣子住院，很多護理師都很溫柔，也看得出來他們很辛苦」、「我朋友也是阿長，生了小孩只能當假日父母」、「現在想到生產當時陪在身邊的護理師，還是覺得很感動」。

不過也有人不以為然的酸說「自己選的」、「就單純考不上醫生才當護士吧」、「很多工作都很辛苦也很有壓力啊，甚至比護理人員高壓，薪水還沒護理人員高，一天到晚出來說自己有多累、多辛苦的心態到底是什麼？」對此，這名護理師解釋自己從小就立志當護理師，不是因為薪水還是為了爽，而且當時父母還阻攔過她。她說每個人當護理師的初心不同，因此她無法揣測，但她建議「如果想繼續在這個環境，不往上爬會很辛苦的」。

護理師
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

上班族4成4想當網紅 期待百萬年收

2019-02-15 12:46

參與官方人力資源提升計畫 公司產能提升2成

2019-02-14 14:37

勞動部設人資交流平台 企業需求一「窗」搞定

2019-02-14 14:37

過勞大減因認定嚴苛？ 勞保局：已放寬

2019-02-14 14:22

職業病年輕化！ 45~49歲過勞最多

2019-02-14 14:21

年後轉職潮爆發 嚴守「4不4要」漂亮閃人

2019-02-14 06:12

近三年最強轉職潮出現 25歲以下做半年就想換

2019-02-13 17:51

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 15:17

人力銀行：年後轉職潮 創3年最多

2019-02-13 14:35

年假首日被資遣！ 他想起孕妻、1歲兒「壓力好大」

2019-02-13 12:22

15萬人想轉職意願近3年最高！期盼加薪5.6％

2019-02-13 11:31

睡8小時還不夠 上夜班易患輪班工作障礙

2019-02-13 11:28

開工收到16800元大紅包 他驚嘆：老闆不用養妻小？

2019-02-12 15:00

轉職「台北6萬vs高雄4萬」怎選？ 網嘆：北物價高、南品質差

2019-02-11 17:21

月薪8萬職缺！首場就業博覽會 新竹16日登場

2019-02-11 11:59

大年初四約好面試被放鳥 應試者：是我智商不足

2019-02-11 10:20

開工囉！ 7成上班族一見到老闆都想說的一句話是…

2019-02-11 09:20

門諾南向求才 培訓外籍照服員

2019-02-10 23:17

職業區隔歧視 擋了女生的路

2019-02-10 13:13

職場女力發亮 她抱過上萬根電桿

2019-02-10 13:13

年後轉職追求高薪 5大高薪行業亮眼

2019-02-10 10:09

年後轉職潮啟動 人力顧問提供4大錦囊妙計

2019-02-10 09:39

鼎泰豐春節後徵才100人 起薪34K

2019-02-09 10:31

六類工作超夯 錢景閃亮

2019-02-08 23:45

豬年熱門職缺／App工程師 比專業

2019-02-08 23:42

豬年熱門職缺／數據分析師 重解讀

2019-02-08 23:42

豬年熱門職缺／UI/UX設計師 缺口大

2019-02-08 23:41

豬年熱門職缺／金牌業務 各業爭搶

2019-02-08 23:41

豬年熱門職缺／人資專家 老闆倚重

2019-02-08 23:41

豬年熱門職缺／網路行銷 起薪亮眼

2019-02-08 23:40

5+2徵才列車將啟動

2019-02-08 23:40

冬陽下來一杯香醇咖啡 她從工作中體會人生

2019-02-08 08:23

摸不如聽… 點字出版業萎縮

2019-02-07 22:49

不只按摩、玩音樂…眼盲心不盲 就業路寬廣

2019-02-07 22:46

除夕至初三上班工資加倍 打工族時薪300起跳

2019-02-03 15:23

沒4萬薪水禁「面議」 缺配套恐沒用

2019-02-03 00:03

沒4萬薪水禁面議 立委：應不定期抽驗

2019-02-03 00:03

夫妻同請育嬰假 勞工、公教兩樣情？

2019-02-03 00:03

勞工、公教兩樣情！沒生雙胞胎 爸媽不能同時請育嬰假

2019-02-02 16:43
看更多

熱門文章

針對兩族群！暖冬遊奏效 觀光局月底續推春遊補助

2019-02-15 00:19

現場傻眼！他上知名訂房網站 訂到未完工旅館

2019-02-15 09:52

冷空氣偏弱代表冬天結束了嗎？吳德榮這樣回答

2019-02-15 07:36

9成市售精油不純 弘光科大：摻人工香精塑化劑

2019-02-14 21:22

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

24歲台男與75歲英國戀人 情人節後步上禮堂

2019-02-14 21:13

連署請命開放漁港垂釣 釣友不排除上凱道

2019-02-15 11:43

元宵節逢最大滿月 百年難得一見

2019-02-14 18:24

侯昌明父親失智22年離世 醫師：家屬辛苦了

2019-02-14 22:30

孩子好好的怎麼會猝死？ 女童裝去顫器加遠距照護保命

2019-02-14 19:23

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57

水氣減少…北部回溫 各地舒適至溫暖

2019-02-15 04:55

今日星座運勢／處女有機會獲好商機 容易受人器重

2019-02-15 00:00

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

【為媳心得】鄒惠蓉／婆媳問題，我靠自己解決

2019-02-15 06:00

把握今日好天氣 明日北部、東半部高溫驟降7度有雨

2019-02-15 12:11

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

6千鈔票當包材！他手作情人節花束 「希望老婆把包裝紙還我」

2019-02-15 10:35

震撼消息！SWATCH以FlyMagic腕表顛覆鐘表業

2019-02-15 08:02

你儂我儂「凍未條」 事後避孕把握關鍵72小時

2019-02-14 20:25

渣男、假閨蜜、機車上司 人生最該感謝的4種過客

2019-02-14 22:34

雞蛋大缺貨 農委會「以蛋換蛋」減少加工用進口補足

2019-02-14 22:03

台南「世界最美花道」花況達7成 假日賞花交通全攻略

2019-02-14 18:01

【我愛一個人煮-51】太陽臉／蘿蔔糕與獅子頭

2019-02-15 06:00

商港違規垂釣罰金低 去年開單逾6千件史上最高

2019-02-15 11:46

紐約時裝周／賈靜雯下衣失蹤看Marc Jacobs

2019-02-14 17:46

大樂透百萬大紅包最後1天 4400萬元等你中

2019-02-15 08:45

再2個月！餃子の王將：「台北首店」4月下旬開幕

2019-02-14 22:05

情人節別吃太飽再辦事 骨盆腔充血不足「難達天堂」

2019-02-14 19:01

頂好Wellcome教元宵小點！DIY「拔絲湯圓」只要3步驟

2019-02-14 21:21

「神秘」新蛙種 現蹤印度西高止山脈

2019-02-14 19:19

不只艾莎預告片！東京迪士尼打造「冰雪奇緣」主題園區

2019-02-15 00:26

拍照卡位亂象怎解？北海道蒸汽火車活動用這招

2019-02-15 09:26

女友搭上小老闆！月薪5萬綠帽男想離職 網勸：別走

2019-02-15 16:30

你也是嗎？調查發現3成民眾拖到最後才買情人節禮物

2019-02-14 17:33

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

影／獅子被拔爪 只為陪遊客玩！動保團體氣炸

2019-02-15 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top