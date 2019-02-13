年假首日被資遣！ 他想起孕妻、1歲兒「壓力好大」

2019-02-13 12:22 聯合新聞網 綜合報導



一名網友年假首日慘遭資遣，雖然公司有給資遣費，但家有孕妻和年幼孩子的他直呼「壓力真的很大」。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

年假結束之後，許多人紛紛返回工作崗位，但卻有人無處可回。一名網友沮喪地表示，年假第一天收到自己被裁員的消息，雖然公司有給資遣費，但他一想到家中還有懷孕的妻子和1歲半的孩子，就覺得壓力很大、難以釋懷。

一名網友在臉書《爆廢公社》上po文表示，他在原本的公司任職約8個月，年假第一天卻突然收到被公司資遣的消息。雖然公司有給付1萬5千元的資遣費，但原po的妻子有孕在身，最大的孩子也才1歲半，肩負家中經濟重擔的他坦言「壓力真的非常大」。

原po表示，因為不想要將負能量帶給家人，只能獨自承擔被裁員的挫折和壓力，他也知道目前應該要盡快找到工作，但又擔心會有適應不良的問題，抑鬱的情緒實在難以釋懷，所以才上網po文尋求網友意見。

許多網友看完後紛紛留言替原po加油打氣，「為了老婆小孩加油」、「此處不留爺、自有留爺處！」、「身上有功夫就不用怕沒地方待，加油，危機就是轉機」、「做就對了，人類適應力這麼強」。也有不少熱心網友提供建議，「先去公立就服站登記資料，失業給付（加提早就業獎助金）對你會有點幫助。一定要先登記才找工作唷」、「我也過年前失業，明天要去中油報到，只要你想做，工作適應是時間問題」。