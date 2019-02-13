華南銀行多重誘因招募理專人才 啟動獵才計畫新增350人生力軍

2019-02-13 11:26 文／ 華南銀行 提供



圖／華南銀行 提供 分享 facebook 亞洲私人銀行家( Asian Private Banker)指出，亞洲富有人口不斷成長，理財顧問管理的資金正迅速增加，每位平均資產管理規模飆升到歷史新高3.41億美元。財富管理產業調研機構Scorpio Partnerships數據也顯示，亞洲擁有百萬美元資產的投資人，成長速度是銀行聘僱人員的三倍。也因此，許多銀行意識到人力缺乏問題，不斷擴大組織，招募專業財富管理人員。以華南銀行來說，該行祭出多重誘因，預計兩年內將增加近350位專業財富管理人員。

亞洲地區富裕人口急速成長，不過，財富管理專業人員的人數卻是有限的，比不上有錢人增加的速度，此現象不僅是亞洲多數銀行所面臨到的問題，台灣也是如此。以國內公股行庫來看，過去主要以企業金融、外匯等業務為主，較少著墨於個人金融業務，不過，近年來為了擴大獲利來源，開始調整業務經營策略，朝向「企業金融」、「個人金融」雙引擎發展，所以，各公股行庫對於理財專員的需求為之大增。

以華南銀行來說，早已經意識此問題，近幾年持續展開理專獵才計畫，強化個人金融業務的服務陣容，尤其該行擁有大批的中小企業戶，與華南銀行的往來多以企金業務為主，較少觸及個金業務，所以，發展潛力可期。華南銀行財富管理部指出，隨著該行深化個人金融業務的競爭力，採用企金、個金業務並進的策略，將大舉招募理專人員，除了服務現有的個金客戶之外，也將積極提供企金客戶個人的理財諮詢服務，提升財富管理品牌形象。

目前華南銀行全台總共有186家分行，平均每家分行配置2~3位理專人力。因應財富管理業務拓增需求，近兩年將持續大舉徵才，並祭出多重的誘因，吸引優秀的人員加入華南銀行理專行列。

華南銀行財富管理部表示，該行擁有四大優勢制度，進行員工技能培訓，以厚植人力資本。也因為華南銀行提供了理財專業人員完善的職涯發展平台，讓他們可以揮灑長才，近年來吸引了不少同業優秀資深理財業務人員加入華南銀行財富管理陣容。

一是集團奧援雄厚：華南銀行擁有豐富的客戶群，資源多，不僅降低新進人員對於開發客戶來源的憂慮，同時透過系統、有制度的分派，讓理財人員可以更聚焦客群開發經營，也提升客戶財富管理新體驗。同時，採用團隊服務方式，包括分行主管、資深理專，從上至下，若有需要，會陪同理專出去洽談客戶，藉此協助新人迅速融入環境，一展長才。

總行亦會提供實質的奧援，例如專業的研究報告、提升硬體設備資源、優化分行的理財空間等等，讓理財人員成為分行推展財管業務最核心關鍵的角色。

二是完整的培訓及學習藍圖：華南銀行視員工是公司最重要的資產，提供完整的教育訓練體系及制度管理培訓理專人員，透過漸進式、分階段的課程，包含初階個人理財到高階資產稅務規劃等適性的職涯訓練，使其具備財富保值、增值及傳承等專業的理財規劃能力，培育他們成為最專業頂尖的理財專業顧問，讓客戶資產獲得妥善的安排，不再隨著市場波動讓心情上下起伏。

三是透明化的升遷制度：華南銀行提供暢通、公平的升遷管道，以符合理專的職涯規畫需求。目前華南銀行建置一套基礎人才庫，從約6,000位非主管職的行員中，挑選出表現優秀的人員，未來有機會調升到管理職，只要能力夠優秀，業務能力夠頂尖的理財人員，即有升遷到管理職的可能，若不想擔任管理職，亦可依其行銷專長在專業銷售職發揮所長。

四是優渥的獎勵制度：華南銀行提供優於業界水準的獎金，以106年度來說，即使是最資淺的理專人員，只要肯努力經營客戶並提供專業服務，能夠領到平均5.2個月業績獎金的例子比比皆是，至於資深理專，領取平均10-20個月的業績獎金更是不成問題，除了業績獎金外，也能夠領取年終獎金及紅利獎金。

華南銀行表示，未來將持續推動理專獵才計畫，透過完善的事業發展平台，吸引傑出、且有企圖心的優秀尖兵加入華南銀行理專團隊。也歡迎願意接受挑戰、主動積極的各界精英一同加入華南銀行，啟動夢想新藍圖，挑戰高薪、對抗不景氣。只要是肯拚、肯努力的人，想要在華南銀行開創出一番的成功事業，實現夢想，一點都不難。華南銀行相關職缺內容請至104人力銀行及1111人力銀行查詢。