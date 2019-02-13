睡8小時還不夠 上夜班易患輪班工作障礙

2019-02-13 11:28 中央社 台南13日電



24小時運轉不停的社會型態，讓不少人因睡眠出現「輪班工作障礙」。成大醫院職業醫學部醫師魏玉亭今天表示，夜班工作者罹患率最高，即使睡滿8小時，工作時還是想睡覺。

成大醫院職業醫學部醫師魏玉亭今天表示，夜班工作者罹患率最高，即使睡滿8小時，工作時還是想睡覺。 本報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

魏玉亭指出，因應經濟和社會發展需求，輪班工作已成為製造業、倉儲通訊業、運輸業、醫療保健服務業、長期照護產業、保全業、便利商店的常態，且有逐漸增加的趨勢。

勞動部調查，台灣非固定白天班的勞工比例，2001年約16%，2013年已升至22%，受輪班作息影響的勞工人數漸增，不少人因個人生理時鐘無法適應輪班工作而產生「輪班工作障礙」，深受睡不著、睡不飽、睡不夠所苦，上班時容易感到疲憊和想睡覺，警覺性降低，也較易造成意外事故。

魏玉亭表示，罹患「輪班工作障礙」比率最高的是夜班工作者，達到14%至32%，其次是換班式輪班的8%至26%；這些人即使睡滿8小時，工作時還是想睡覺，或出現睡不著、睡得淺、睡眠片段。

另外，罹患「輪班工作障礙」的人，較常出現十二指腸潰瘍、肥胖症與心血管疾病，也有較差的記憶力、較高比例的憂鬱症和其他情緒障礙。

魏玉亭說，若要改善「輪班工作障礙」，最佳方法就是換回正常白天班，相關症狀就會緩解；假使無法不輪班，就暫時不要輪夜班，或調慢換班的速度。如果可行的話，最好讓員工選擇適合自己的輪班時間。