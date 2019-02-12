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開工收到16800元大紅包 他驚嘆：老闆不用養妻小？

2019-02-12 15:00聯合新聞網 綜合報導

昨（11）天是春節連假過後的開工日，不少上班族都期待公司的開工紅包。一名男網友便在臉書分享喜訊，表示自己收到了老闆的「開工大紅包」，裡面竟是16800元的現金，讓他笑稱「難道老闆都不養妻兒了嗎？」

一名擔任廚師的男網友在臉書分享喜訊，表示自己收到了16800元的開工大紅包。圖片...
一名擔任廚師的男網友在臉書分享喜訊，表示自己收到了16800元的開工大紅包。圖片來源／爆怨公社
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一名擔任廚師的男網友在《爆怨公社》發文炫耀，他表示自己的老闆在初一時，已經給了每個人600元的開工紅包，沒想到11日老闆竟又遞上第二份開工紅包，讓男網友很是驚訝。男網友原本想要婉拒，但老闆卻淡淡的回了句，「給你的，你就拿著不要囉嗦」，讓他欣喜的收下紅包。

男網友打開紅包後才發現，裡面厚厚一疊！老闆竟包了16800元的現金給他，讓他開心得驚呼，「老闆啊，老闆請問一下，你一個老婆兩個女兒一個兒子都不用養了嗎？」，更讚嘆「別人的老闆從不讓我羨慕，我的老闆從不讓我失望」。

看見貼文，許多網友紛紛留言表示羨慕，「老闆真的是佛心來的」、「除了羨慕還是羨慕」、「別人的老闆總是不讓我們失望」，也有網友開玩笑的詢問有沒有職缺，「老闆有缺特助嗎？」、「福利這麼好，缺不缺員工？」。

也有網友懷疑這筆獎金的用意，「確定不是薪水？」、「其實這是離職金？」，而原PO也回覆留言表示，老闆在本月3號已發下年終， 「不說了，免的一堆北七說我炫富啦！反正年終沒讓我失望，我還爽到現在」。

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