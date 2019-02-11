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轉職「台北6萬vs高雄4萬」怎選？ 網嘆：北物價高、南品質差

2019-02-11 17:21聯合新聞網 綜合報導

網友決定年後轉職，但因「台北6萬、高雄4萬」這兩個工作機會，而令他猶豫不已。圖片...
網友決定年後轉職，但因「台北6萬、高雄4萬」這兩個工作機會，而令他猶豫不已。圖片來源／ingimage
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年後瘋轉職！許多上班族領完年終後，便開始尋找更好的工作機會。一名網友在網路表示，自己目前有兩個工作選項「台北6萬、高雄4萬」，但卻不知道該怎麼選，並尋求網友的意見。話題引發討論，台北派認為儘管物價較高，但一個月卻多兩萬元薪水；而高雄派則認為，40k工作比較難找，但在高雄買房卻較容易。

一名網友在PTT發文表示，自己正在考慮年後轉職，目前正考慮兩個區位，「台北開60k，工作非常好找、進修資源多；高雄40k，工作普通好找」，但因兩者的薪水漲幅都不大，且他的老家又在高雄，如果工作地點離家遠，也要考量租房的開銷而令他猶豫不已，並詢問廣大網友的意見。

貼文隨即引發網友熱議，挺台北的網友認為北部雖然物價較高，但生活機能、工作環境都比南部好，「二萬抵的掉房租跟超出的物價，有進修未來還有跳槽機會」、「多的20K拿來抵房租差額和伙食費應該有剩」、「高雄又熱又沒水，台北算是淨地了」、「以勞權來說，台北會比高雄強些，休假跟一些福利權益較好」。

而高雄派的網友則認為高雄買房較容易，而且近來高雄也在積極改革、進步，且原PO本來就是高雄人，待在家鄉並無不妥，「買房比北部容易多了」、「一樣工作到退休，高雄能有間還完房貸的中古屋」、「你家在高雄當然是選高雄，離鄉背井幫人繳房租喔」。

綜合網友意見，多數網友認為北部生活機能好但物價較高，而南部則因生活品質較不佳，但物價卻更為親民。但也有部分網友提出質疑，認為現在要在高雄找到40k非常困難，「高雄普遍低薪」、「高雄40k是夢到的嗎」、「高雄有40k，應該需要執照吧？」。

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