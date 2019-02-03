夫妻同請育嬰假 勞工、公教兩樣情？

2019-02-03 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



勞動部去年函釋放寬若同時撫育2名未滿3歲的雙胞胎子女，父母可同時請育嬰假、領育嬰津貼，但若非雙胞胎或多胞胎，則不在適用範圍內。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞動部去年放寬育嬰留職停薪津貼規定，父母若同為就業保險的被保險人，同時扶養兩名以上未滿三歲的子女，可同時請領育嬰留停津貼，但另一方面卻又規定，只有撫育「雙(多)胞胎」者可兩人同時申請育嬰假，以致有勞工父母向雇主請假遭拒，連帶也領不到育嬰留停津貼。

但銓敘部、教育部去年進一步放寬，只要撫育兩名以上、未滿三歲子女的公務員或教師，都可同時請育嬰假，服務單位不得拒絕，以致勞工、公教爸媽兩樣情。

勞動部昨說，春節後會發布通函放寬，讓勞工跟公教享有等同育嬰福利。

依規定，勞工育嬰假規定在性別工作平等法，但津貼規定在就業保險法。原本依就保法規定，父母同為被保險人，不能同時請領育嬰留停津貼，須分開在不同時段領，但考量若只有單方照顧兩名未滿三歲的子女，恐手忙腳亂，勞動部去年八月以函釋放寬，同時間能分別以不同子女名義，申請育嬰留停津貼。

育嬰假 跟津貼不同步

但勞動部卻又另外規定，撫育雙（多）胞胎、有親自照顧需求的勞工，可依性平法第廿二條規定的「正當理由」，向公司請育嬰假，換言之，若養育兩名以上未滿三歲，小孩卻不是雙胞胎的父母，就被列為「不正當理由」，無法同時請育嬰假。

由於須先請假才能有津貼，但請假和津貼放在不同的法令上，若規定又不同，無法請假後續就也不能請領育嬰留停津貼。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，考量勞資雙方衡平，若夫妻都在同一間公司受雇，同時申請育嬰假、津貼恐讓資方措手不及，去年因而只放寬限定育有雙（多）胞胎的父母，能以「正當理由」辦理育嬰假。勞動部預估年後著手檢討放寬規定。

依性平法規定，受雇者任職滿六個月，在子女滿三歲前，可向雇主申請最長兩年育嬰假；就保法規定，保險年資合計滿一年，都可申請育嬰留停津貼，每月可領取平均月投保薪資的六成，最長可領六個月。根據統計，去年一月至十一月，領取育嬰津貼的勞工共七萬五九七三人。