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勞工、公教兩樣情！沒生雙胞胎 爸媽不能同時請育嬰假

2019-02-02 16:43聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞工哭哭！勞動部去年放寬規定，若父母同是就保被保險人，且同時撫育2個以上未滿3歲的子女，就可同時辦理育嬰留職停薪，並申請育嬰留職停薪津貼，銓敘部、教育部也分別在10月、12月放寬公務員、教師的育嬰留停規定，但唯有勞工因限定生雙胞胎才能同時請育嬰假，導致後續津貼領不到，讓勞工大嘆兩樣情。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，考量育有2名以上未滿3歲子女的父母，若只有單方照顧小孩會手忙腳亂，因此放寬讓撫育雙（多）胞胎的受僱者，如有親自照顧需求，也符合《性別工作平等法》第22條規定的「正當理由」，可向公司辦理育嬰留職停薪；同期間還能分別以不同子女名義，向勞工保險局申請育嬰留職停薪津貼。

黃維琛坦言，考量勞資雙方衡平，若夫妻都在同一間公司受雇，同時申請育嬰假恐讓資方措手不及，去年放寬只限定於育有雙(多)胞胎的父母，能以「正當理由」辦理育嬰假，若擁有2個未滿3歲的小孩，即使小孩只有差1、2歲左右，就不在「正當理由」範圍內，沒辦法同時留停。

不過，因不少民眾反映，勞動部預估年後著手檢討，預計再放寬規定，讓勞工跟公務員、教師享有等同的育嬰福利。

勞動部去年函釋放寬若同時撫育2名未滿3歲的雙胞胎子女，父母可同時請育嬰假、領育嬰...
勞動部去年函釋放寬若同時撫育2名未滿3歲的雙胞胎子女，父母可同時請育嬰假、領育嬰津貼，但若非雙胞胎或多胞胎，則不在適用範圍內，與公務員、教師的福利大不同。圖／報系資料照片
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勞動部育嬰假公務員
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