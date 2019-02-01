進公司9個月…總經理私給這包獎金 厚度讓他驚又喜

2019-02-01 11:50 聯合新聞網 綜合報導



有網友在臉書上寫道被總經裡叫回公司，總經理給了他一包大紅包，獎勵他在公司的貢獻。 圖／擷取自「爆廢公社」 分享 facebook 年關將近，許多人都希望能領到優渥的年終獎金好過年，一名網友在臉書上寫道前天（30日）總經理突然打電話給他，要他回公司一趟，原PO聽了很緊張，以為發生了什麼事情。到公司後，總經理突然拿了一包裝有厚厚獎金的紅包袋給他，鼓勵他的表現，讓原PO又驚又喜。

原PO在臉書「爆廢公社」開心的表示，前天突然接到總經理來電要他回公司，他懷著忐忑不安的心情回到公司後，總經理從抽屜拿出一包很有分量的紅包給他，讓他很驚訝。總經理讚許原PO的表現超出他的預期，因此給予一大包紅包以茲獎勵，原PO也開心的跟總經理說「其實公司會給我獎金也超出我的預期」。

原PO寫道，進這間公司也才9個月，自己在公司裡擔任總務，非責任制跟管理職，僅協助公司處理大小事，每天準時上下班也不能加班，他也盡自己本分努力工作，沒想到竟然領到比他薪水多2倍的獎金，讓原PO興奮地直呼「遇到佛心的公司~感謝主！」

他還解釋這筆獎金是總經理私下通知他來拿的，公司其他同仁都不知道，因此他很識相的沒有透漏出去。他認為自己在公司還很嫩，所以還是低調一點，讓總經理比較好做人。不過有網友開玩笑的表示「總經理心想：其他人都10倍，私下給你2倍，我想你也不會去問別人吧」、「其實每個人都是領2倍....噓~千萬別講出去」、「結果同事都在爆廢看到這個訊息了」。

其他網友紛紛恭喜原PO遇到好老闆，「好好珍惜好工作、好老闆、好公司」、「恭喜！表示你的努力上司有看到」、「表示你真的做得很好，老闆人也很好」、「有能力，好厲害！老闆慧眼識英雄」。也有人很羨慕的表示「別人的老闆從來不讓我失望」、「請問有缺嗎？」、「真好！ 我只能做夢」、「希望我下一個工作也能遇到好的領導者」。