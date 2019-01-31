影╱藍委質疑退休金被賠光 勞部駁以偏概全、誤謬推論

2019-01-31 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



針對國民黨籍立委曾銘宗、費鴻泰今上午召開記者會質疑勞動基金去年10月投資股市，單月就虧損1226億元，把前9個月賺的錢全部虧光，要求勞動部在立院新會期做專案報告，勞動部對此嚴正回應，勞動基金投資是以追求長期穩健為目標，以單一月份基金操作績效評價整個基金運作，是以偏概全的謬誤推論，引發國人疑慮，極不洽當。

勞動部政務次長施克和表示，去年受全球景氣影響，10月全球股市下跌7.49%，台灣股市下跌10.94%，雖然勞動基金也受全球波動影響，但跌幅仍遠小於全球、台灣股市跌幅，跌幅只有3.2%。

此外，施克和指出，去年整年的勞動基金績效虧損是負726億，但今年截至目前，勞動基金運作績效是正953億，簡單而言，今年一月份的績效已經彌平去年726億元的虧損，甚至還有227億元的收益，如果立委要以單月績效來看，進而抨擊勞動基金運作績效，「在這個月份，953億正的運作績效，立委是否也要開記者會來表揚基金運用局的同仁？」

施克和說，初步估算，勞動基金在近10年的平均受益率為3.31%，累積替全體勞工賺了7906億元，他重申單月績效很可能受市場因素波動影響，若以單月績效評斷整體基金運用的長期績效，是以偏概全，謬誤的推論，相信有相關經驗的立委，知道以單月份績效看長期勞動基金運作績效，會造成錯誤訊息。