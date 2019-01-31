下個十年你在哪？ 10年10倍薪不是夢

2019-01-31 13:56 聯合新聞網 文章提供／時報文化



作者黃珮婷（Betty）大學時甫立下當總經理的志願，從研究所畢業進入花旗當儲備幹部開始，一步步實現她的願望，不到40歲即擔任百事集團台灣區總經理。圖／《下個十年，你在哪？》時報文化提供 分享 facebook

人生勝利組都這麼努力，那你呢？

推薦序 如果你不認識Betty本人，只看過她的學經歷，一定會說：「不就是個人生勝利組！」是的，她確實是個一路保持在勝利組的選手，但絕對不是因為前輩子燒好香，這輩子所有的好運都自動掉到她頭上來。 在所有這些勵志故事背後，都蘊含著也最值得讀者們學習的，有三個祕訣。 一、態度與格局： 書中有兩個故事很經典：一個是她剛畢業還是花旗的小儲備幹部時，如何訂KTV訂到成為高手；一個是擔任總經理級主管時，在上海負責百事全球董事會議的縝密安排。Betty的做事態度在這段話說得清楚：「其實要把一件所謂的雜事做好不容易，因為魔鬼藏在細節裡，你需要細微的觀察、周詳的計劃、完美的執行，才能把小事做到讓大家印象深刻，皆大歡喜。」她不以事小而不為或隨便做，任何事都要做到最好、最厲害的態度，並且往上想兩級，往未來想十年的格局，如果你學她這樣做事跟思考，一定可以成為各方面的高手，而且被所有人看見。 二、邏輯與策略： Betty在書中分享她如何準備去紐約，代表台灣對全球CEO以及管理階層做簡報的故事中，非常有邏輯的讓大家知道她怎麼分析勝出的策略，她寫到：「誰做過小市場、誰做過零食、誰是跨國的領導者？哪些人面對著相同的競爭者？哪些人又承擔過類似的市場壓力？簡報中講到什麼樣的議題，該跟誰保持眼神交流？舉哪類型的例子時，可以對誰點頭微笑？」如果所有的溝通與企畫提報，你都能學她這樣做策略分析，我相信你未來的戰役一定會攻無不克。 三、理性與智慧： Betty在書中說到：「把事做好是smart；把事做好、更把人做好，就是wise。事情做好，你會鋒芒畢露，做好事加上做好人，就會深藏不露。」她還說：「職場不是交朋友的地方，幾年的工作下來，我漸漸練就不把人的來來去去放在心上。」在職場中，做事不是最難的，但常保自己能以理性分析人際關係，以智慧待人處事，是最困難的。如果你工作總有很多情緒干擾，你可以找找書中很多故事，看看Betty是怎麼想的，相信你會豁然開朗。雖然我比Betty大了不只十歲，但看過這本書，我想，我還要更努力。 ─嚴曉翠（利眾公關顧問公司董事長）

問自己：下個十年，我在哪？

二十九歲那年，是我最惶恐的一年，當時已經在廣州工作一陣子了，覺得快要進入而立之年，感情沒有寄託，在外商不斷減編的趨勢下，台灣的位子越來越少，自己似乎離家越來越遠，有一種不斷游著踩不到地、望不到岸、扎不下根的感覺。

我喝了口焦糖瑪奇朵，開始想，我四十歲的時候，想要什麼樣的生活呢？

我希望有可以自由調整的工作步調、希望團隊能分擔更多日常運作的工作量、希望能從業界大老們身上繼續學習、希望能開始接觸各種機構協會，並開始回饋社會；希望能做媽媽、陪陪家人，讓家人安心。希望財務能力比較充裕，讓爸媽能享受我工作帶來的成果，還希望能健健康康。

透過這些生活期待，開始把四十歲的我形象化。

能夠自由調整工作步調，如果不是創業，就必須得在公司裡擔任主管級以上的職務，而且得是有帶團隊的主管，才會有人幫忙分擔工作量、一起奮鬥；希望能有產業、機構協會、政府關係的加乘，就必須要當上公司代表或代言人才能做到。要當上媽媽，讓家人安心，這可能要繼續留在台灣，並且得努力挪出時間來找伴、生小孩。

要財務能力好，那薪水不能差；要健康平安，也要騰出時間運動、調整身體狀態。想繼續做專業的行銷人，勢必要往總部走；想創業當老闆，要花的時間和心力勢必多更多。所以，在台灣當外商公司總經理，可能是我最好的選擇。

而十年後要在台灣當外商公司的總經理，我現在還欠缺什麼呢？

我需要在行銷領域更上一層樓，讓行銷能力成為我堅強的核心能力。

我需要不只一個品牌的歷練；台灣市場小，總經理很難只扛一個牌子。

我需要帶更大的團隊、更強的部門協調和合作能力。

我需要業務能力的加持；在外商愈來愈集中化的狀態下，台灣總經理必須要有業務能力來搞定客戶。

所以，我第一個四年，要能坐上行銷長的位置，還必須是要有高行銷預算的公司，確保我有夠多的廣告製作、能歷練夠多的行銷專案，有夠多的新品上市、夠多的消費者研究，有夠多的公關活動、夠多的行銷工具能運用。

這我在P&G、在肯德基，一點一滴的練習著基礎4P(價格Price、產品Product、促銷Promotion和通路Place)的實地演練、如何打造品牌、如何建造消費者模型，一步步把基礎打穩。

接下來的三年，要能有多品牌、多品類的管理經驗，要能有更多跨部門的專案經歷，要能有更大的團隊、影響更廣的層面，不單只是擔任行銷長，而是要成為領導團隊中的重要人物，總經理的左右手。

於是我在肯德基和GSK(葛蘭素史克製藥公司GlaxoSmithKline)得歷練更多的品牌與品類、更多的跨部門合作，方能開始往上茁壯。

再接下來的三年，要能直接帶領其他部門，要培養業務能力、建立客戶關係；要在行銷領域有地位、在業務領域有聲音，要能參與並開始管理整體財務報表。不但要帶領團隊，更要建立組織文化。

所以我在GSK和雅詩蘭黛集團開始面對客戶，甚至自己帶領業務團隊，往橫向發展。

先設定自己未來十年的理想生活，設定明確目標後，再倒推回每一個階段需要做到什麼，來達到這個期望。每次生日，除了吹蠟燭許願，我總會問問自己，下個十年，我在哪？在做什麼？

圖／《下個十年，你在哪？》時報文化提供 分享 facebook

要升遷，先檢視自己的能力

時節進入第四季，到了年度成績總結的時刻。

每年這時候我都會被無數的人問到「我要怎麼樣才能升遷」。試問，從管理一個客戶、一個品牌、一家廠商，到管理一個組織，最關鍵的是什麼？

關鍵是「在管理的位置上，選擇比努力重要」。

你不能再用一個執行者的角度去思考，認為自己親力親為地做好每一件事是負責的表現，這樣會剝奪了團隊成長茁壯的空間、愈變愈無能。你不能再把害怕他人做不好的焦慮顯在臉上，這樣會讓團隊感到無所適從且亂了陣腳。你不能將顧慮別人不會全力以赴的思緒露了餡，這樣會讓團隊感到不被信任而放棄努力。

你必須把時間花在策略思考上，思量要往哪裡走才順，如方向錯了，任憑再怎麼加速，只會離目標漸行漸遠。你必須把時間花在評估團隊配置上，謀定戰力讓對的人上位，如兵將錯了位，再勤奮，事情也永遠不會對，因為沒士氣、沒戰力，團隊合作就是零效益。

問自己，想要晉升到管理階層了嗎？你能夠自己訂策略、建組織、帶團隊了嗎？

之前把專案完成、廣告拍好、產品上市，靠的是堅韌的耐力和毅力，靠努力做好完美執行。但成長到管理階層，要具備的是縝密思考的腦袋，詳盡分析的能力，要知道如何選擇。選擇對的方向、對的人、對的資源、對的速度，才能帶領團隊走在夢想的藍圖上，達成公司賦予的任務。

那完美執行不再重要了嗎？當然不是，所有的策略都需要完美執行才能呈現結果。但你必須開始懂得如何做好整體規畫，把時間留給策略思考，有策略才能去執行，雙管齊下打通任督二脈，是升遷與否、適任與否的檢測標準。

要升遷一個人，對公司是重要的決定、對員工更是很大的鼓勵。但怎麼樣能檢視自己有沒有達到標準呢？

第一：短期績效vs.長期績效

很現實的，你必須要達到每年公司希望你達到的目標；各式各樣的硬指標要達到是最最基本的條件，這是短期的績效。而長期的績效是指今年你對未來達標的準備，還有你長期持續達標的能力，這會顯現你在策略方向的制定，對團隊能力的提升，對未來趨勢的判斷。短期長期的目標都要達到，是第一步。

第二：你在工作上的彈性

所謂工作上的彈性，我是指為了工作上的發展，你願意做什麼樣的取捨呢？舉個很簡單的例子，今天有一個可以升遷的機會，但上班地點在內蒙古，你的家人都在台灣，孩子在上海受教育，你能好好安排家庭和生活前往內蒙古去追尋工作上的機會嗎？

工作地點是一個例子，工作部門是另一個例子。假設你喜歡創意有活力的行銷工作，工廠有空缺你會願意試試看嗎？又或者，你在一個順風順水的市場做的得心應手，不論是工作團隊或是廠商夥伴，你都掌握自如，你會願意到一個水深火熱，問題叢生的環境裡接受挑戰嗎？

第三：你在經驗上的成長

很多人把工作上的成長簡單地歸功於參加了多少訓練，但實際上，所謂的工作發展，七十％來自於每天你在工作上的經驗，二十％來自和他人的合作，只有十％是來自於課堂上的訓練。所以，你要問自己：過去你在工作上最驕傲的成就是什麼？這些成果是長期持續的嗎？是可以被複製的嗎？

你在部門裡面的專業程度如何？老闆、同事、合作夥伴又是怎麼看待你的領導力？最後，你還需要什麼樣的經驗？為了獲取這樣的經驗，你又付出了什麼努力呢？所以，如果你時常疑惑於：「我要怎樣才能升遷、什麼時候才輪到我升遷？」請先檢視自己的能力，應該很快就會有答案了。

Always Think Two Levels Up!

我們公司的CEO─Indra給的建議是：工作不是只悶著頭做這個職務的事，而是「Always think two levels up」。

想像高你兩階的老闆要的是什麼？換句話說就是「宏觀的去看待整個局面」，亦是「提升自己思考及處理事情的高度」。鍛鍊自己不同的視野，才會帶來更多元遼闊的未來。

什麼是高度跟宏觀？有人這麼問。我舉了個近期活動的經歷為例子：一向在美國召開的董事會，今年移駕至中國，也是中國第一次主辦，而我躬逢其盛被編入籌備小組，雖然我們只負責整週行程中半天的市場考察，但前置作業可早在一兩個月前就開始進行。

從選定門市、路線安排、人員配置、店內陳列、晴天雨天備案、週間人流量數，無不鉅細彌遺。從初期每月的會議，到最後每天上下午的勘查，瘋狂勤走店點的狀況，連門市收銀員和美食廣場保安都驚訝。

除了市場考察，重要的晚宴也在我們負責的範圍內，出席的六十位裡面有客戶、有合作夥伴、有政府高層，當然更少不了我們公司的高層管理團隊。基於安全考量，實際名單遲遲無法公布，它在距離活動前三天才現身於我們眼前，拿到的那一秒起就是狂背六十位賓客的學經歷、所在之公司簡介及未來策略，為的是能更好的將他們介紹給彼此認識。

在如此隆重盛大的活動中，公司業務區塊劃分的飲料、零食、營養品等，每一個品類、部門都希望自己被看到、最閃亮。如果我只替目前所屬的飲料團隊的頂頭上司想，把所有飲料相關的排面最大化，不見得是件好事。這樣的場合，我得大膽又權衡的去想我老闆的老闆，也就是大中華地區的CEO會想看到什麼樣的局面、要展現出中國團隊的能力，所以我們要保證跨品類的合作最適化，不但在零售通路互助互補，在餐飲通路也能合作無間。

此外，在人員的安排上也需面面俱到，不能只求獨秀，得創造機會讓大家發揮所長，呈現出遍地開花的場子。

在酒會裡，讓大家分工合作把賓客記牢，每組賓客至少有三組人可以陪伴，備好不同的話題，可能是同鄉、可以是同學，亦或是同事，確保大家都有談資(談話的資料)，才能切得入聊天點。

就算真的陌生，也能用學經歷開啟對話，同時也得讓貴賓們都有機會和Indra交談到：介紹賓客給她時要周全，最好還能幫他們開啟好話題，例如：這是哪家公司的某某、是否有卓越成長的軌跡、跟她可能是同所學校的，或曾經待過相同的企業……這些聽起來瑣碎又層層疊疊的事，正是大人物們會看重的。這些細節做扎實了，大家對中國團隊的能力將不再只是數字，而是應對得宜的生意好手，更能將訂單一筆筆拿穩。

一整週踩著十二公分的高跟鞋，狂奔於店與店之間，有那麼一瞬間，我有種在中國拍《穿著Prada的惡魔》的感覺，腳早就磨破到沒知覺，講話也講到燒聲像鴨叫，但各部門大老闆們發出的「Thank you letter」、中國CEO捎來的鼓勵，還有和Indra一起考察市場時，她一路拉著我的那雙暖暖的手。

在人潮洶湧時，對不到一百六十公分的我說 ：「Betty, I follow you.」這一切都值了！

在董事會成員還沒離開上海之際，全球管理團隊已經繼續朝向北京前進，無法分身的我，用微信、郵件跟進著所有的執行，由於不能親力親為執行，就更要鉅細靡遺的請託。北京團隊實況轉播著主管從下高鐵的一舉一動，我在上海更新著狀況，並同步把可能會問的Q&A轉給北京同事。

當主管傳來稱讚時，不忘提醒他要請老闆的老闆寫信致謝執行團隊，讓基層員工也能感受到大中華區CEO暖心的回饋，同時已申請好給北京團隊的月餅零食、訂好週一上班時給上海團隊的咖啡，讓主管一早走進會議室時就能實質表達心中的讚賞與謝意。 下個十年你在哪？圖／時報文化提供 分享 facebook

顧好大大小小主管、老闆的裡子面子，讓他們在過程中不用操心，又能對結果滿意，老闆的老闆在董事會以及全球管理團隊面前贏得了全然的信任，而我們團隊的默契也在此活動中一次次的鞏固了起來，代表凡事會愈來愈順，工作也能愈來愈有效率。

給了大老們要的場子，也讓團隊們受到鼓舞，這就是「Think two levels up」的精神所在，鍛鍊自己站在不同的高度看事情，局面會變廣，也更容易領悟到權衡的重要性，為自己開創更多的可能。

【本文節錄自《下個十年，你在哪？》，時報文化出版，黃珮婷（Betty）／著，未經同意禁止轉載。】