你相信嗎？一週工作四天 提升工作效率也促進性別平等

圖為街頭的上班族。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 越來越多人提倡「上班四天，更能提高工作效率」的口號，紐西蘭 一家信託公司 Perpetual Guardian 實際執行上班四天的政策，結果有 54% 的員工認為自己在工作與生活間取得了平衡，CEO 也表示工作效率並沒有因此下降。而且你知道嗎？上班四天還能促進職場性別平等！

6 點鐘，辦公室裡沒有員工願意離開，明明事情已經做完，卻還是坐在位置上敲鍵盤，好像待的越久，就代表自己越重視工作，因為老闆樂見員工將時間投注在工作上，卻忽略這種心態帶來的後果：為了討老闆開心，30 分鐘就能完成的事情，偏要花一個小時來處理，因為我做越久，老闆就認為我越認真、越投注，但這是真的嗎？

現在有愈來愈多人提出「上班四天，提高工作效率」的口號，紐西蘭一家信託公司 Perpetual Guardian 就實際執行上班四天的政策，他們將工時從一週 40 小時調降到 32 小時，240 位員工進行一個月的實驗，並聘請研究員從旁紀錄員工工作成效，而最後結果顯示，54% 的員工感覺自己在工作與生活間取得平衡、每位員工減少 7% 的壓力、整體工作滿意度提升 5%，CEO 也表示整體員工的工作效率並沒有因為上班天數而下降。

除了提升員工對工作的滿意度，根據英國威康（Wellcome）信託基金公司研究顯示，四天工作日更能促進性別平等！

四天工作天，帶動的不只是工作效率，更是職場性別平等

威康信託基金公司發現，男女薪資差距會因為生育而逐漸擴大。研究顯示，目前男女薪資有 10 % 的差距，一旦孩子出生，將會直接影響到女性收入，尤其孩子 12 歲時，男女薪資差距將會擴大到 33%。雖然在孩子出生後，男女雙方的薪資都有可能受到影響，但男性能夠恢復以往薪資水準，女性卻因為必須照顧孩子，轉為兼職或辭職。

圖擷自 Quartz at work 分享 facebook

儘管現在有育嬰假，但是社會更傾向於讓女性使用育嬰假，而男性相較要請育嬰假，就變得很困難。而當夫妻面臨到必須辭職照顧孩子的問題，也會因為男性往往有較高的薪水，他們必須選擇一個對經濟傷害最小的方式：讓女性辭職照顧小孩，或者轉為兼職。

那麼四天工作日可以如何促進性別平等？

工作四天，意味著女性可以更彈性的安排時間在照顧小孩，也不會因為缺少一個工作天，而跟不上其他同事的工作步調；多一天的假期，更可以讓男性共同承擔照顧孩子的責任，搭建一條父親回家的路，透過雙方協調，父母能夠更自由的選擇兼職、全職，找到彼此適合照護孩子的時間。

給予更彈性、更自由的時間，能夠幫助員工投注心力在家庭生活上，又不需擔心降低效率，作為父母，當每個人有了回家的理由和時間，對於員工的身心靈也有所幫助。身為父親，他不必再為了加班而減少與孩子的相處時間，身為母親，她不需因為孩子放棄全職工作，四天的上班時間全心投入，三天的休息日，就能陪伴孩子成長。

對於這個時代來說，需要一個更彈性的工作時間，而工時，真的無法代表一個員工是否重視工作。

如果你也期望能擁有一群充滿向心力、行動力的員工，或許可以嘗試四天工作政策，相信這對公司利益、員工福利都有其幫助的！

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一週工作四天，提升工作效率也促進性別平等，你相信嗎？