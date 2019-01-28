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企業最愛大學生 需跨界統整能力

2019-01-28 18:06台灣醒報 記者康詠琪╱台北報導

大學畢業前就已獲業界青睞，江小妮展示自己的金融與資訊管理證照。（photo by...
大學畢業前就已獲業界青睞，江小妮展示自己的金融與資訊管理證照。（photo by 康詠琪/台灣醒報）
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專業能力已不是企業進用新鮮人時最重視的能力，具備數位職能、統整應變及問題解決等能力，也相當重要。1111人力銀行28日發布今年企業最愛大學調查結果發現，上述能力不僅是許多企業重視的徵才條件，也成為一些大專院校規劃課程、培育學生的目標。

商管系所排名上升

1111職涯發展中心總經理李大華表示，科技業仍是當前台灣重要產業，因此台大、清華、交大等理工科系為重的名校，仍受企業矚目。不過近來因金融產業重視人工智慧、大數據運算等科技，因此對資訊方面的人才，需求大增，使得大專院校的財經、資訊相關學系受到重視，因此以商管科系為強項的大專院校，今年排名向上提升。

一些過去非以理工科系為強項的大專院校，如：政大、台師大、東海、文藻外語等，也紛紛按自身特質、現有資源改變原先的科系、課程及教學目標，並且鼓勵學生跨系修習課程，參與志工活動，在畢業之前想清楚未來要做的工作，並考取相關證照。

跨界統整很重要

台北科技大學校長王錫福在記者會中表示，為因應數位時代的需求，台北科技大學的課程規畫方面，科技的研發、技術的革新、人文的素養三者並重。他建議，學生在選擇學校、科系的時候，要注意其是否重視培養學生的國際移動力、數位創新等能力，無論是師資、學習環境、課程等，都是選擇學校時，非常重要的考量因素。

東海大學校長王立志則認為，由於21世紀個人需要具備多種能力，如：閱讀能力、寫作能力、邏輯思惟等能力，所以東海就以「博雅教育」為核心，設立雲端數位學院、博雅書院、舉辦營隊等方式，培養每位學生跨領域的統整能力。

求職者的跨界統整能力，逐漸成為業者面試錄取的關鍵，主辦單位邀請來的三位來賓，其中一位江小妮鼓勵同學說，如果要進入銀行工作，尤其是外商銀行，不只要學歷、專業知識，最好要有多張金融證照、良好的英語能力，而且這些能力最好在大學時代培養。與會三人都鼓勵大家多發展與自己工作相關的其他專業技能。

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