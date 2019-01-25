挑戰工程師職務 機台英文化讓他看不懂好挫折

2019-01-25 15:00 聯合新聞網 綜合報導



一名網友挑戰工程師職務，卻因為英文不好壓力很大。照片為情境圖，人物設備與本文無關。 中新社 分享 facebook 出社會工作難免會遇到挫折，一名網友表示自己英文不太好，當完兵後接獲工程師職務的面試，但進去後發現公司裡機台都是英文化，學長姊講解得又很快，讓他壓力很大，但又不想放棄，只好貼文詢問網友意見。

原PO在論壇「mobile01」寫道，自己是私立大學畢業，成績和英文都不好，曾經做過OP（Operation，即基層生產人員，或者業務後勤的行政人員）的工作，因為很快就上手，因此對於能獲得製程工程師一職的面試，讓他很期待也想勇於挑戰。

但進公司第一天卻讓他傻眼，因為機台幾乎都是英文化，操作又很複雜，學長姊解釋的速度很快，雖然原PO對於不懂的地方有發問，但還是記不起來。主管要求抄筆記，但他不知道該抄哪個重點，也不好意思打斷學長姊的講解，讓他進到公司快2個星期，還是覺得和第一天差不了多少。

原PO覺得壓力很大，但因為這是第一份工程師的工作，家人很開心，再加上薪水也不錯，讓他不想輕易放棄，但無奈挫折感很重，他只好上網請教網友們的心得，並詢問大家是如何調適過來的？

網友們紛紛給建議表示「中午休息或空檔去抄下來回家查字典，每個意思都搞懂，背起來操作，不就有記憶點了」、「放心這不是第一個挫折也不是最後一個，接受它、改變它、解決它」、「機會是自己掌握的，難道你想當萬年OP？是男人就克服它，如果連這都有壓力，你還能期待未來嗎？」、「沒有人一進去就會的啦（除非有過相關經驗），態度決定你的一切， 主動、積極點就對了」

還有人分享自身經驗鼓勵原PO「有人肯教你就不錯了, 我是要自己看原文手冊自己學」、「有任何疑問就問，不要怕被罵，被念幾句不會死，但萬一不懂亂做，出事全算你。我曾經在竹科半導體廠幹了10幾年的設備，也遇過製程新人英文完全不會，熟練之後也是得心應手」、「我教新人東西時他如果沒在抄筆記我會很不爽，有在抄的話我也會停下來，等他寫完再講下面的，沒有抄一定記不住」。