「加班給紅包嘛！」垃圾清運業者爆辛酸：人家圍爐，我圍焚化爐

2019-01-24 13:54 聯合新聞網 綜合報導



年關將至，多數縣市垃圾停收3至5天，不過日前有民間清運業者發文爆料職場辛酸與兩難。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

年關將至，各縣市環保局陸續公布春節垃圾清運時間，配合過年期間垃圾焚化廠管制、多數鄉鎮停收垃圾3至5天，讓辛苦的清潔員也能返家圍爐。不過一位私人垃圾清運業者日前在臉書社團「爆怨公社」自爆職場心酸，表示發了過年停收通知給客戶後，卻陸續接到社區致電要求除夕加班、過年加收，貼文一出也引來不少同業感嘆年節「別人圍爐，我圍焚化爐」。

原PO貼出某合作社區去年過年期間垃圾天天爆量，卻僅有司機一人處理堆積如山的垃圾。圖擷自爆怨公社 分享 facebook 原PO表示，過年期間垃圾焚化廠不僅嚴格管制時間，民間清運業者還必需讓公所清潔隊優先處理，直到初四才會恢復正常開放，再加上大部分社區初一至初三關閉垃圾間，多方考量下才決定停收三天。沒想到近日卻陸續接到社區電話詢問，「除夕那天能不能晚一點來收，等住戶都圍爐完把垃圾清下來你們再來收阿」、「初一到初三一定要休嗎？叫司機出來加班社區會包小紅包給司機阿，出來賺個外快也不錯」。

讓身為業者的原PO聽了爆氣，「你們是人過年要圍爐，我們司機就不用嗎？」他更解釋，除夕每個社區垃圾都爆量，全部收完一趟時間也已經很晚了，「好不容易過年休假，給你一個200、600元的小紅包，要你放下陪伴家人的時間出來加班你願意嗎？」原PO透露過去有好幾年無法和家人共享團圓飯，但「吃這行飯也只能默默接受」，不過希望大家將心比心，也向年節需出勤的各行同業表示辛苦了。

此文一出，隨即引起不少同業共鳴，淚訴「這次不收，下次簽約換別間」的職場淺規則，和社區管委會溝通也只得到先前廠商有收，要求比照辦理的回應，讓不少同業為了生計只好辛酸領紅包200元、配合加班。甚至有同業司機爆料，曾被某社區住戶冷酸「付錢最大，要你們收幾趟就來幾趟」，讓他怒批「以為花錢就是大爺！」

此外，也湧入大批網友留言致謝，「只能說辛苦了，包多少紅包都比不上跟家人圍爐的幸福感」、「講到自身利益時很多人都沒同理心」。有網友建議除一到初三業者應統一休假不要收，「自家垃圾自己整理、容器沖水再打包也可以減少臭味」，也有人認為各行各業都有特殊性，可先詢問員工加班意願，若有員工能配合社區要求，也是皆大歡喜。