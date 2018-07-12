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調查：30世代就業現況「失業、低薪、窮忙」

2018-07-12 10:42經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

根據主計處今年5月公布的調查發現，30世代的失業率11.54%，是平均失業率3....
根據主計處今年5月公布的調查發現，30世代的失業率11.54%，是平均失業率3.63%的三倍之多。圖／本報資料照
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根據主計處今年5月公布的調查發現，30世代的失業率11.54%，是平均失業率3.63%的三倍之多。1111人力銀行今（12）日公布「30世代就業現況」還發現，30世代的第一份薪水平均為26K，六成八認為低於市場行情，且到了而立之年的30歲上班族普遍還衝不破3萬天花板。除了「薪」酸外，30世代也是窮忙一族，五成三背債，平均每月要還12,150元。

調查指出，30世代中有（32.72%）沒有穩定的工作，其中（24.60%）仍然在待業中，還有（8.12%）以接案計時工作為主。

此外，30世代工作狀態的不穩定，也反應在薪資上，調查發現，30世代初入社會的第一份薪資，平均為2萬5,930元，其中依靠業績表現，只領底薪的營建不動產業，第一份薪資最低，只有2萬2,600元，民生服務業次之，第一份薪水平均領2萬4,290元。

不想被低薪綁架，1111人力銀行調查發現，有超過八成四的30世代，願意在本務工作之外自我加值，其中進修上課比例最高有（52.04%），其次是拚命加班（37.30%）、考取證照（35.74%）與跳槽換工作（28.84%），進一步交叉分析，願意為自己加值的比例和薪資高度有相關，薪資最低的級距，願意努力加值的比例最高。

此外，調查還發現，調查發現有近四成（38.22%）的30世代上班族，工作至今不曾被加薪，還有逾五成三（52.87%）的30世代，身上背負著龐大的債務，平均每個月要還1萬2,150元，以調查中的平均薪資2萬9,090元來看，等於41.76%的薪資都拿來還債了，辛勤工作卻如同過路財神，賺的錢永遠放不進自己的口袋。

不過，令30世代最無力的職場現況是找不到理想工作（50.26%）、薪水偏低（44.76%）、對未來沒方向感（40.84%）和薪水不夠用（37.17%）。

在職場中還有超過七成（70.68%）曾經遭遇過不合理的要求，其中不斷加重工作量（42.59%）比例最高，其次是被拗常態加班（39.63%）以及加班不給加班費（37.78%）。

上述「30世代就業現況」問卷，是由1111人力銀行針對18到39歲的會員進行立意抽樣調查，其平均年齡為31歲，調查時間2018年6月26日到7月10日，總計回收共1,146份。

薪資職場

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